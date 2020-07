¿Es usted un funcionario? | Javi Gracia responde

Javi Gracia se ha sometido por primera vez a las preguntas de la prensa en Valencia CF como entrenador del equipo en el acto de su presentación. El técnico navarro ha contestado a todo tipo de preguntas: jugadores en la rampa de salida, objetivos, ambiciones, planes con Kang In Lee o Hugo Guillamón, mensajes para la afición, el papel de Corona en su fichaje, conversación (o no) con Peter Lim... El míster, que ha aclarado la composición de su cuerpo técnico, tal y como avanzó SUPER, el domingo, ha respondido por él y por el presidente, que sigue sin responder preguntas más allá de leer un comunicado de intenciones.

-Dani Parejo ha reiterado su deseo de continuar, ¿qué valoración respecto al futuro del capitán puede hacer el nuevo entrenador?

Veremos, es un tema que está manejando el club, el día diez de agosto es la fecha de vuelta y vamos a ver cómo se desarrolla, hablar más sobre el tema no nos ayuda. Las veces que he hablado con el club es un tema que están manejando ellos

-El presidente habla de ambición, de reconstruir, hasta hace poco el objetivo claro era entrar en Champions, ¿cuál es el objetivo para esta nueva etapa?

Ambición es un término vago y amplio, para mí no hay mayor ambición que trata de ganar todos los partidos, eso vamos a tratar de hacer, decirte una posición u otra no nos lleva ni ayuda a llegar a ningún sitio. La ambición y exigencia del día a día y el trabajo y crearán las condiciones necesarias para que luego las cosas se den. Todos quieren estar en Champions, hay que querer hacer las cosas bien para tener más opciones de ganar muchos partidos. Yo hablaría de ser ambiciosos en nuestros objetivos y paralelamente ser moderados en expectativas, cargarnos con una mochila que no nos corresponde desde el principio no nos va a ayudar. En el campo es donde hay que ser ambiciosos, en los entrenamientos.

-¿Ha visto al equipo? ¿Qué es lo que quiere mejorar o cambiar?

Lo he visto constantemente, he seguido la liga siempre, en cierto modo, decir que tiene que mejorar implica ser crítico con etapas anteriores, lo que han hecho profesionales de gran nivel no me parece correcto empezar a valorarlo, o lo que va a mejorar o cambiar, sí me gustaría que fuera un equipo intenso, agresivo en campo contrario, con balón y sin balón, que dominemos los partidos en posesión, equilibrio ataque y defensa, que se demuestra en las cifras goleadoras ese equilibrio y tratar de ser un equipo ofensivo con y sin balón

-¿Qué agenda se ha marcado para que la plantilla esté cerrada?

Esta pretemporada es muy peculiar, no solo para nosotros, para el resto igual. Hay mayor incertidumbre que en las temporadas anteriores, se puede sacar o firmar jugadores que no dependerán solo de nuestras intenciones, sino que también de los demás, si otros clubes quieren firmar algunos de nuestros jugadores. Yo estoy preparado para trabajar con los que tenga, y cuanto mayor estabilidad mejor será para conseguir mecanismos y automatismos que solo se consiguen con tiempo y trabajo. No solo es así para nosotros.

-¿Con qué ganas llega teniendo en cuenta que han pasado muchos entrenadores por el banquillo del Valencia CF en los últimos años?

Cada uno de nosotros somos diferentes y especiales, y en este caso no miro cuantos han pasado, uno cuando llega confía en sus opciones y se ve capaz de hacer un buen trabajo. En mi anterior etapa, en el Watford, también llegué a un club por el que igual pasaron más técnicos que aquí, y en mi segunda temporada me renovaron el contrato, algo que no habían hecho en cinco o seis años. Las situaciones son cambiantes, uno debe poner de su parte para que las cosas seas diferentes. Quiero una estabilidad para jugadores, club y afición, y que todo el mundo disfrute con el equipo

-¿Le ha dado el club una lista de jugadores con los que no se cuenta?

No se me ha dado ninguna lista, entiendo que dada la situación que vivimos, hay una incertidumbre de qué va a pasar en este próximo mercado. Manifestarnos diciendo que una serie de jugadores no va a seguir no nos ayuda para nada. Entiendo que el club tendrá decisiones tomadas y yo daré mi opinión sobre lo que creo que es bueno para el equipo, con esta actitud de contraste de opiniones y consenso trataremos de llegar a acuerdos buenos para el club. Las condiciones económicas actuales las sufren muchos equipos, vamos a ver cómo se desarrolla, la evolución de los días y el mercado, vamos a tener una plantilla súper competitiva y yo seré el responsable de sacarle el máximo rendimiento posible.

-¿Se une Chema Sanz a su cuerpo técnico? ¿Es una decisión suya o de club? ¿Ha hablado con Peter Lim?

Chema Sanz se va a incorporar en calidad de asistente, como tengo otra serie de personas, segundo entrenador como quieras decirlo... un asistente que va a trabajar en campo y va a ser uno más para ayudar en el staff a conseguir objetivos. En cuanto a hablar con Peter Lim, no lo he hecho todavía, espero hacerlo en el futuro. He tenido varias conversaciones con el presidente y con Corona, los interlocutores con los que he hablado. Cuando llego a los clubes, si te fijas en mi recorrido, casi siempre he contado con gente de la casa, hablamos mucho de proyección, queremos gente que conozca y venga de filial o las inferiores. En todos los equipos siempre he tenido un segundo entrenador de la casa porque pregunto, y también porque el club considera que es lo ideal.

-¿Va a repartir los minutos entre los jugadores como usted considere?

La duda ofende, trataré de ser lo más justo posible con el trabajo, no miraré las edades ni las nacionalidades, ni ningún otro condicionamiento que no sea el de rendimiento y trabajo.

-¿Dentro de la política de promoción de la Academia, jugadores como Hugo Guillamón y Kang In van a tener más protagonismo en el equipo?

No lo sé, espero que sí, pero eso depende no solo de mis intenciones, depende de su trabajo. Los dos son jóvenes, pero buenos, tienen cualidades. Va a depender de la competencia con otros compañeros, así debe ser.

-En las temporadas en las que el equipo se ha quedado sin Champions encajó cifras abultadas de goles en contra: 65 y 53... Seguro que la fortaleza defensiva es una de las mejoras que más clara tiene.

Me preocupa, como otras fases del juego, no solo la defensiva. Hay números que indican que si se quiere estar en posiciones altas, tienen que mejorarse. Es una fase del juego en la que hay que incidir y mejorar. A veces se asocia al portero o a los tres o cuatro de la última línea. Y no, creo que la responsabilidad de la defensa es colectiva, no solo reforzando una posición o mejorando el trabajo en una sola línea. En la fase ofensiva también querremos más goles, más oportunidades, efectividad. Defensa-ataque, ataque-defensa, todo se puede mejorar. Pero pasado es pasado. Hay que estar en cada momento para ser justo con las valoraciones que se hacen de los demás. En la vida hablar por hablar es muy fácil, quiero ser respetuoso con los que han estado antes, técnicos y jugadores, porque han tenido sus condicionantes. Yo sólo quiero hacer bien mi trabajo y que se refleje en cada partido

-¿Le gustaría contar el 10 de agosto con Rodrigo Moreno o Ferran Torres?

No va a haber un jugador del que diga que prefiera que no esté. Todos son buenos, y por eso están en el Valencia y han logrado cosas importantes, y ayudarán o ayudarían en el futuro. El futuro no solo depende de si considero que son buenos o no, dependerá de una situación de partida que es económica que condiciona. Hay que estar abierto a ver cómo se puede solucionar, habrá jugadores importantes en boca de otros clubes... y voy a trasmitir al presidente y al propietario que creo que es importante para el equipo, luego la situación empujará. En eso voy a ser claro, en decir lo que quiero para que el equipo sea competitivo, luego veremos el escenario cómo obliga al club a tomar o no una decisión

-¿Con qué objetivo personal llega Javi Gracia al Valencia?

Hoy en día, los ciclos del entrenador cada vez son más cortos. El objetivo es primero hacer bien el trabajo, un entrenador quiere tiempo para hacerlo bien y demostrar de lo que es capaz con un equipo. Pero para tener tiempo se necesitan un mínimo de resultados, si no, no hay continuidad. Se trata de conjugar un buen inicio, buen juego, resultados, crear un ambiente favorable, y que todo sumado dé ese tiempo para demostrar. Me gustaría no solo cumplir los dos años de contrato, sino extenderlo e ir creciendo personalmente a la vez que el club, llegando a lograr posiciones altas y títulos

-¿Hay jugadores indispensables en este Valencia CF?

Yo no voy a señalar a ningún jugador y decir no lo quiero, porque considero que hay una gran plantilla, si se prescinde de jugadores vendrá por otras circunstancias, no porque no sean lo suficientemente buenos para estar en el Valencia CF.

-¿Durante la semana temió por que no se diera el fichaje? ¿Qué papel ha tenido Corona para que usted venga a entrenar?

Tuvimos la reunión un viernes y pasó una semana más o menos hasta la siguiente. Desde que terminé con el Watford he tenido contactos con otros equipos y en ese momento también los tenía. Uno está a la expectativa de que se dé un momento en que esté más cerca de confirmarse. No le temes, es tu trabajo. Sabes que manejas diferentes opciones. Yo tenía verdadero interés por venir al Valencia. Se dieron las circunstancias, después de valorar diferentes alternativas, vieron que yo era el indicado, se juntaron nuestros caminos. Hoy estamos aquí, espero que en el comienzo de algo que sea bueno y duradero. A Miguel Ángel Corona lo conozco desde hace años, pero luego tuvimos mucho contacto. El Almería lo entrené y coincidimos, después nos vimos un par de veces. No es una de las personas con las que más relación he tenido, en las reuniones me manifestaron su interés. Yo estoy encantado de trabajar con buenos profesionales, conocerse facilita la relación de inicio. Lo aprecio y voy a trabajar muy a gusto. No sé el peso que ha tenido en la decisión final

-Hace años con el Villarreal B dijo que los nervios eran para los malos toreros, ¿siguiendo con el símil, está es la mayor plaza en la que ha toreado, es su momento perfecto para coger al toro por los cuernos?

La verdad es que estoy en un sitio excepcional, soy un afortunado de entrenar a este club. Tengo mi carrera, por respeto a los anteriores lugares por los que pase, hoy quiero decir lo que los quiero y aprecio a todos ellos, a clubes y jugadores que he tenido... Me han ayudado a ser lo que soy. Para mí el Valencia es mi equipo y lo voy a defender por encima de todo, quiero que la afición lo sienta como propio y se una; una vez pase toda esta problemática de la Covid-19, me gustaría que podamos convivir y disfrutar juntos en Mestalla de cada partido

-En enero, Anil Murthy dijo que el Valencia requería un entrenador funcionario, si no cualquiera podría irse aunque ganase la Champions. Le he oído hablar de consenso, ¿ha cambiado ese concepto por lo que sabe de sus conversaciones con los dirigentes?

No sé cómo se dijo eso, no sé si se diría, si está así... Para empezar, manifiesto el mayor de los respetos para los funcionarios, que son muchos en este país. Mis padres lo eran los dos, eran maestros. Es algo que respetar y valorar porque son importantísimos en nuestra sociedad. Respecto a mí, yo no soy un funcionario, soy un entrenador que vengo a desarrollar mi trabajo para que el aficionado esté contento y el jugador rinda a su nivel. Me gustaría que todo lo que envuelve fuese más favorable, pero no es algo tan preocupante, lo que de verdad me importa es la opinión que pueda dejar cuando me voy de un sitio o pasado el tiempo, ahí ya estaríamos hablando de una opinión más fundamentada. Yo me considero un entrenador, más allá de lo que se diga, voy a intentar hacerlo bien y estar mucho tiempo en el Valencia CF.

-¿Quiénes compondrán su cuerpo técnico?

De la casa estarán Otxotorena y Chema Sanz, y se incorporan conmigo Juan Solla y como analistas Zigor Aranalde, Iñigo Arteaga e Isidre Madir.

-¿Cómo va a ser la pretemporada?

La pretemporada está en el aire. Hemos diseñado que la mayor parte será en casa, aunque habrá que buscar compromisos, vamos a ver hasta dónde se nos permite en esa organización en función de la evolución de la Covid-19. Está diseñada, vamos a ver, nos falta cerrar algunos compromisos.

-¿Para la portería en qué situación quedará Jasper Cillessen, que se habla que es uno de los que podrían irse?

No es nada diferente a lo que hemos comentado antes. Considero que tengo buenos porteros, con Jasper y Cillessen, y no quiero valorar ninguna otra opción que no sea la de que van a estar aquí conmigo

-¿El mensaje que lanza a la afición es que sienta el proyecto?

Sí, tú me lo contestas. Me gustaría que la identificación que suele sentir el valencianismo esté viva, y que los profesionales seamos capaces de mantenerla viva. Nosotros somos el motor y tenemos que dar el primer paso para que la afición disfrute con nuestro trabajo y se comporte fiel a lo que ha sido siempre, toda la vida. Una afición volcada con su equipo, al que siempre ha ayudado a conseguir metas importantes. La afición con poco, va a responder.