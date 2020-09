Anil Murthy a Javi Gracia: solo llegarán cedidos

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, y el entrenador Javi Gracia se reunieron este martes a solas en un restaurante de la ciudad con dos temas encima de la mesa. El primero los fichajes y el segundo las palabras de Gracia del pasado viernes en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga ante el Levante UD, en las que se mostró «decepcionado» precisamente por la ausencia de fichajes. El técnico llegó a decir que se sintió engañado porque la Liga comenzaba solo dos días después y los únicos movimientos que ha habido en la plantilla han sido las salidas de futbolistas como Rodrigo, Ferran, Garay, Parejo o Coquelin, pero ninguna llegada. Así, a la pregunta de cómo ve la plantilla, respondió con claridad: «debilitada».

Murthy y Gracia hablaron de las palabras del entrenador y su repercusión en el entorno. En ese sentido, el propio técnico navarro ya dijo después del partido ante el Levante UD que no era bueno volver a hablar de ello y que no lo volvería a hacer. Al respecto, se puede decir que presidente y entrenador han arreglado esas diferencias. En cuanto a los fichajes, sobre la mesa está el nombre del colombiano Jeison Murillo, al que Peter Lim todavía no ha dado el visto bueno. Como ya informara SUPER, Lim no termina de entender que se quiera fichar un jugador que hace dos temporadas salió del equipo con la etiqueta de conflictivo.

Murillo no está descartado pero ahora mismo parece más que difícil su contratación a pesar de que se contemplaba como una cesión, por ello el club trabaja en otras opciones. Y respecto a la otra posición que quiere reforzar el Valencia CF, la de pivote defensivo, también se trabaja en alternativas a Capoue, centrocampista del Watford y petición de Javi Gracia. El presidente le hizo saber al técnico que los fichajes, sea el que sea, solo se pueden cerrar en forma de cesiones, ahora mismo el club no tiene liquidez para afrontar traspasos y es difícil que la tenga si no se proiduce alguna otra venta importante.

La lesión de Mangala

En cualquier caso, ahora los problemas más acuciantes para Gracia están en el eje de la zaga ya que con la lesión del francés Mangala se confirmaron los peores pronósticos. Padece una rotura fibrilar en la pierna derecha que le mantendrá apartado de los terrenos de juegos durante alrededor de un mes. El jugador se sometió ayer una prueba médica en la clínica Ascires/Eresa que ha confirmado el alcance de su lesión muscular, a falta de definir con exactitud el grado de la rotura y su posterior plazo de recuperación.

La idea del Valencia CF es emitir un parte médico este miércoles con más detalles de la lesión. De momento, lo que ya sabe Javi Gracia es que el jugador sufre una rotura y no estará a su disposición durante un tiempo. Un diagnóstico que desgraciadamente ya se esperaba entre los responsables del club. Las sensaciones no fueron buenas desde el primer día. El edema y la inflamación eran grandes y la sintomatología fue de lesión muscular importante desde el primer momento tal y como informó SUPER y como sospechaba el vestuario.

Mangala fue el central elegido por Javi Gracia para acompañar a Gabriel Paulista en el centro de la defensa en el debut en LaLiga. El francés tuvo la confianza del entrenador durante la pretemporada, fue el jugador que acumuló más minutos en verano, y la apuesta tuvo continuidad el pasado domingo en Mestalla. Eliaquim cayó lesionado al cuarto de hora y tuvo que salir del terreno de juego, en su lugar entró Mouctar Diakhaby. El problema para el Valencia CF es que las sensaciones de uno y otro no fueron buenas durante los minutos que estuvieron sobre el campo.

Hugo Guillamón, ahora mismo con rol de cuarto central de la plantilla, vio el primer partido desde el banquillo y no jugó un solo minuto. La lesión de Mangala hace todavía más urgente la llegada del central que está reclamando Javi Gracia.