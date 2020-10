Diogo Leite, otro fichaje del Valencia CF que puede volar

El mercado de fichajes entra en ebullición a pocas horas del cierre, este lunes a las 23:59, aunque el Valencia CF sigue inactivo a medida que los futbolistas van cerrando acuerdos con otros clubes. En las últimas horas se confirmaba la llegada de Adrien Silva a la Sampdoria y el central del Tottenham Juan Foyth era presentado con el Villarreal. El próximo en volar puede ser Diogo Leite, que también se ha cansado de esperar la decisión de Peter Lim.

El central portugués, de hecho, ha tenido este domingo un pie en el FC Barcelona, incluido en una operación de intercambio de cesiones en la que Todibo y Rafinha se marcharían al Oporto y Leite pondría rumbo al Camp Nou. Una operación de mercado que podría rematarse este lunes aunque se quedó bloqueada por la situación Rafinha. El Oporto no quiere asumir la altísima ficha que cobra en el Barça y el futbolista, además, duda entre salir o quedarse e intentar convencer a Koeman.

Se haga o no, la realidad desde el Valencia CF es que no hay movimiento alguno para cerrar la llegada del joven central, futbolista seguido y que el máximo accionista quería incorporar este verano como apuesta de futuro. Si no es el Barcelona, Diogo Leite puede acabar en la Premier League, donde tiene opciones como la del Fulham.