Radrizzani: "Estamos mirando a España, Portugal, Francia o Italia

Andrea Radrizzani, presidente y propietario del Leeds United, estaría interesado en las acciones del Valencia CF que posee Meriton. Según la información que publica este domingo el diario Sunday Times, el empresario italiano, que tiene una estrecha relación con Peter Lim, vería esta posible inversión como parte de un proyecto de fútbol a nivel europeo que tendría al propio Leeds como cabeza visible.

La idea, tal como reflejaba días atrás el propio Andrea Radrizzani en una charla telemática en la que participaban aficionados del Leeds, existe. Estas eran sus palabras: "Tenemos la ambición de construir un grupo de clubes que puedan tener sinergias con el Leeds United en la Premier League y Leeds podría convertirse en el punto más alto del iceberg. El modelo que tenemos no es parecido al del Manchester City sino más centrado en el fútbol y en Europa, así que estamos mirando a España, Portugal, Francia o Italia. No tenemos prisa, cuando vemos la oportunidad adecuada podemos discutir con diferentes inversores para unirnos al proyecto y la plataforma y construir juntos". La UEFA, de hecho, no permitiría que dos clubes de su propiedad compitieran en Europa, por lo que, como dice, tendría que articular el proyecto a través de otros inversores, fondos soberanos incluídos.

Radrizzani completó la adquisición del cien por cien del Leeds United entre enero y mayo de 2017 a través del grupo Aser, una empresa de inversión global que se centra en los sectores de los medios de comunicación y el deporte. Es además presidente y fundador del grupo multinacional de canales de televisión de contenidos deportivos Eleven Sports.