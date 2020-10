Las palabras de Emery tras el Villarreal - Valencia

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo después de ganar al Valencia en La Cerámica y situarse en la primera plaza de la clasificación que el hecho de ser líderes es "anecdótico" y que en la actualiudad su equipo busca su camino.

"Hemos jugado muchos partidos en casa y vamos creciendo. Hemos ganado, pero vamos creciendo y estamos sabiendo sufrir, es para estar satisfecho, esperábamos a un rival trabajado y fuerte, y así ha sido. Lo de líder es anecdótico, buscamos nuestro camino", dijo en rueda de prensa Emery.

"En la primera parte hemos estado bien, pero su empate nos ha descolocado un poco. En la segunda parte no hemos estado tan finos, pero hemos sabido encontrar el gol y después hemos sabido trabajar bien en defensa, dijo sobre su visión del partido.

"Hay ciertos aspectos mentales en los que quiero insistir, como saber competir en la dificultad, cuando debes sufrir las embestidas del rival y no estás fino. Lo hemos vivido hoy, pero creo que el equipo ha sido capaz de reaccionar, suma tres victorias en casa. Tras Barcelona (derrota por 4-0) el equipo ha sabido recuperarse, estamos mejor en defensa en la dificultad, y eso es buen síntoma", añadió.

Destacó que sus jugadores supieron tapar a Gayà y que fue clave: "Samu y Take lo han tapado bien, es algo que hemos trabajado esta semana, y eso me satisface, creemos que esa es la mejoría".

"Ahora llega una competición en la que necesitamos gente que entre. Hoy Alfonso -Pedraza- ha hecho un gran partido, Samu ha estado bien, Take sigue trabajando, Bacca sale siempre con ganas, por lo que estamos confiando en ellos. El trabajo del equipo y el grupo es clave, debemos generar esa confianza para qué todos sean importantes", indicó.

Además, Emery consideró que la lectura positiva es que el equipo responde con madurez en los problemas. "Tenemos capacidad de respuesta a nivel mental del equipo, hoy era un día para eso y aprovechar esta oportunidad de poder ponernos arriba", explicó.

Del Valencia dio que fue el equipo que esperaba, el que había visto en sus partidos fuera de casa, "un equipo equilibrado que tiene buenos jugadores. Es verdad que pueden haber problemas externos, pero son un buen equipo y con un buen técnico, por lo que creo que pueden estar ahí. Hoy hemos sufrido por momentos, ganarles era importante, por lo que estamos contento", manifestó.

Sobre el japonés Kubo, que fue expulsado cerca del final del partido, indicó que: "me centro en el trabajo con él, he hablado con él y en las exigencias que nos movemos son altas, es un buen jugador y su progresión es clara. Hoy ha jugado 30 minutos, hemos marcado y Kubo debía trabajar más en defensa, le han sacado dos tarjetas y no es muy normal, vamos a recurrir, pero le he dicho que es un proceso más para él".