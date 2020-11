Y Kondogbia al Atlético

Geoffrey Kondogbia no jugará el partido ante el Getafe porque su salida del Valencia CF está prácticamente cerrada y en pocas horas fichará por el Atlético de Madrid. Una baja más para Javi Gracia que se produce en un contexto complicado, después de las salidas del verano, del enfado del entrenador y de las tres derrotas seguidas que acumula justo antes de un partido de esos en los que un equipo necesita toda su energía. La del centrocampista la había perdido ya, 'Kondo' tenía decidido no volver a jugar con el Valencia CF y no ha habido manera de hacer que cambiara de opinión, ese obstáculo ha sido insalvable, hasta el punto de forzar un acuerdo que este sábado quedaba prácticamente cerrado a falta de la revisión médica.

¿Cuánto va a obtener a cambio el Valencia CF por perder a estas alturas a un jugador como Kondogbia? No hay cifras oficiales pero la operación supone el ingreso mínimo e inmediato de 10 millones de euros fijos más una serie de variables y una cláusula para reservarse un porcentaje sobre la futura venta del centrocampista que pueden elevar esa cantidad hasta los 20. En función de los pagos por objetivos que se han establecido, el Valencia estima que no recibirá menos de 15 millones que vienen a aliviar los problemas de liquidez que tiene el club y otorgan algo de músculo para intentar reforzar el equipo en el mercado de invierno. Eso sí, a costa de debilitar todavía más una plantilla que, como se sabe, había perdido ya a Ferran, Rodrigo, Garay, Parejo y Coquelin sin que llegaran refuerzos más allá de los cedidos Jason, Racic y Álex Blanco.

Este sábado los clubes ultimaban los detalles para el traspaso del centroafricano, después de una semana en la que en el club trató de convencerlo para que volviera al grupo. Lo hizo físicamente, saliendo a entrenar los últimos dos días, pero su cabeza estaba fuera desde el día en que decidió publicar un mensaje en Instagram asegurando que el presidente Anil Murthy le había engañado. La presión de Kondogbia ha sido determinante, tanto para que el Atlético mejore su oferta como para obligar al Valencia CF a negociar, cuando de entrada se había plantado exigiendo la cláusula de 30 millones de euros. En esa tarea de intentar recuperar a 'Kondo' se involucró el presidente, los capitanes, el secretario técnico y hasta el entrenador. Una vez tuvieron claro que el jugador no iba a sumar para el equipo, es la conclusión a la que llegaron después de reunirse con él en el vestuario, solo quedaba intentar sacar el máximo partido en la negociación con el Atlético, que desde el principio lo que pretendía era una cesión sin más compromiso firme.

«Si entrena y está disponible, decidiré. No sé lo que va a pasar en el futuro», decía Javi Gracia cuando se dirigió a la prensa por vía telemática. En ese momento ya conocía el estado de las cosas y decidió no hacer pública este sábado la lista de convocados para enfrentarse al Getafe, un partido en el que el Valencia CF necesita imperiosamente la victoria en un día especial, el del homenaje a Bernardo España 'Españeta', y siete días antes de recibir en Mestalla al Real Madrid. El futbolista había participado este sábado en la sesión de entrenamiento, que salvo sorpresa será la última con esta camiseta. Se marchó de la ciudad deportiva pasadas las 14:00 y de momento no se ha sometido a la revisión médica preceptiva por parte del Atlético, que según diferentes fuentes será entre domingo y lunes.

Con la salida de Kondogbia, Gracia y el Valencia pierden un efectivo más que no se podrá cubrir al menos hasta el próximo 1 de enero, cuando se abra el mercado de fichajes. Sólo habría tenido permiso para fichar en la liga española en el caso de que el jugador hubiera abonado su cláusula de 30 millones. Hasta entonces, Javi Gracia tendrá que exprimir todavía más los recursos y sumar puntos para alejarse de las posiciones de peligro en las que ahora mismo se mueve. Ganar al Getafe, si cabe, más difícil.