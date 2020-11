El poder de Gayà en el vestuario de la Selección

Que Gayà era uno de los nuevos líderes de la selección española. Estaba contado. Que era la primera opción de Luis Enrique para el lateral izquierdo de la Eurocopa. Se sabía. Lo que nadie esperaba, y más después de estar prácticamente fuera de la concentración hace una semana por la brecha en su ceja, es la dimensión que ha empezado a adquirir la figura de José Luis Gayà en la Roja después del histórico España-Alemania. Su partido en La Cartuja de Sevilla ha marcado un antes y un después de Gayà en el combinado nacional. Por todo lo que hizo dentro del campo y por todo lo que hizo fuera para llegar al último y definitivo partido del grupo de la UEFA Nations League.

Su posición en la fotografía de la celebración dentro del vestuario no es una anécdota. Codo con codo con Sergio Ramos. Apoyándose en su hombro izquierdo. Tampoco es anécdota que en este nuevo grupo de jóvenes internacionales absolutos solo hayan cuatro primeros capitanes de primera división: Gayà (Valencia), Ramos (Madrid), Koke (Atlético) y Oyarzabal (Real Sociedad). Su jerarquía, su compromiso con la RFEF y su fútbol lo han reforzado en el núcleo de poder de la selección y lo ha posicionado como titular indiscutible para la EURO. Se acabaron los debates alimentados desde la capital con Sergio Reguilón -en la grada- o Marc Cucurella -en el banquillo sin minutos y sin debut-. El capitán del Valencia se ha coronado con España.

El gesto de Gayà apurando sus opciones de jugar contra Alemania, a pesar del traumatismo en la cabeza y los nueve puntos de sutura en la ceja, ha calado hondo en la Roja. La RFEF llegó a hacer un comunicado con el visto bueno de los médicos anunciado que el valencianista abandonaba la concentración rumbo a València. Sin embargo, una última conversación entre el jugador y el seleccionador cambió los planes in extremis. Gayà dio el OK a quedarse asumiendo que no jugaba seguro ante Suiza -ni siquiera entró en la lista- y Luis Enrique aprobó y agradeció su decisión consciente de que podría necesitarlo contra los alemanes. Gayà es intocable para el seleccionador y así se demostró una vez más.

Gayà es uno de los líderes emergentes de esta nueva generación y su influencia en el equipo está en continuo crecimiento dentro y fuera del campo. Su actitud y su rendimiento lo refuerzan. Sus números lo avalan. Gayà está invicto en la selección. No conoce la derrota en sus 12 partidos oficiales desde que debutó contra Croacia el 11 de septiembre de 2018, curiosamente con otro 6-0. José ha participado en 6 goles en sus últimos 8 partidos. Marcó contra Alemania e Islas Feore y asistió frente a Alemania por partida doble (Ferran y Oyarzabal), ante Rumania (Gerard Moreno) e Islas Feroe (Alcácer). En las últimas ventanas siempre fue titular en el partido importante. Hace mucho tiempo que Luis Enrique lo eligió como sucesor de Jordi Alba.

El de Pedreguer ha conseguido el reconocimiento de la afición, de los rivales, de la prensa y lo más importante para él, de sus compañeros y cuerpo técnico. También de la estadística. Gayà ha entrado en el once ideal del Grupo 4 de la Nations League junto a otras estrellas internacionales como los alemanes Timo Werner (Chelsea) o Gnabry (Bayern), los españoles Sergio Ramos (Madrid), Ansu Fati (Barcelona), Ferran (City) o el suizo Freuler (Atalanta). José ya está en el top de laterales zurdos del mundo. Que se lo pregunten al 'probe' Leroy Sané.

Gayà anuló a Leroy Mané, una de las grandes estrellas de Alemania y del Bayern de Munich. El lateral izquierdo del Valencia secó al futbolista germano en su peor partido de la temporada. Así lo confirman sus estadísticas con una pobre valoración de 5,85. Para ver la dimensión de su mala actuación hay que recordar que Mané venía de marcar en cuatro de sus últimos cinco partidos -Eintratch, Salzburgo, Borussia y Ucrania- con un promedio de valoración superior a 7.