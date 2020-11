Gracia explica el banquillazo de Kang In

Javi Gracia ha hablado sobre la decisión de no dar ningún minuto a Kang In frente a Atlético de Madrid, cuando el equipo necesitaba dar empatar el partido.

Se ha lesionado Hugo Guillamón. ¿Cómo está Diakhaby? ¿Se tiene que preparar alguno del Mestalla?

"Vamos a ver el alcance de la lesión de Hugo para hacer valoraciones de otro tipo, pero todo apunta a que Hugo pueda tener alguna lesion muscular que le impida estar próximamente. Ahora tenemos a Gabi, Mangala, Diakhaby que ya está desde la semana pasada en un proceso de recuperación y a lo largo de la semana valoraremos si está disponible para el partido, estará para entrenar seguro. Dado que tenemos bastantes días hasta el partido que es el lunes, tenemos algun día más para ver si es opción o no. Trabajamos con los chicos del filial, entrenan con nosotros varios días y sabemos que cuando sea necesario podemos contar con ellos"

¿Por qué no ha jugado Kang In? ¿Está contento con su trabajo?

"Estoy muy contento, está jugando bien, está entrenando muy bien y trato de tomar las decisiones que creo que son mejores para el partido. Si me preguntas siempre por el que no juega, siempre hay algún motivo para poner a uno antes que otro, pero eso no quiere decir que esté entrenando mal... todos los jugadores merecen jugar más, pero Maxi es un jugador importante que ha tenido minutos desde el inicio después de estar parado, Manu viene de hacer un buen partido... todos los jugadores están preparados para ayudar al equipo, en este caso Kang In sé que puedo contar con él y cuando lo haga va a jugar bien"

¿Buscaba el error del Atlético pero no ha llegado? ¿Ese era su planteamiento?

"El planteamiento era tratar de salir a ganar el partido, pero en ese salir a ganar sabíamos que íbamos a intentar presionar alto cuando se pudiera, pero sabíamos que nos iba a tocar muchos minutos defender, replegar y ser fuertes cerca del área con todos sus movimientos que ellos tienen, hemos empezado bien con un buen trabajo defensivo, en la primera parte nos ha dado para hacer algunas salidas más que en la segunda con Yunus y Uros, creíamos que en la segunda parte trabajando de la misma manera íbamos a ser capaces de salir más, pero no ha ocurrido".

Dio la sensación de que el punto es bueno. Se ha visto a Jaume perdiendo tiempo... ¿Lo comparte? Y en la calle no se entiende por qué ha desaparecido Kang In.

"Entiendo que será tu opinión y la respeto, pero la calle no sé lo que es la calle, yo lo que puedo decir es que no estoy de acuerdo con lo que dices. Hemos salido a ganar. Es cierto que el rival ha empezado fuerte, nos ha metido atrás, pero sobre esas pérdidas de tiempo qeu dices... después de esfuerzos físico el portero daba esa recuperación para que los jugadores estuvieran más frescos. Entiendo que preguntéis por el que no juega, es habitual, pero mis decisiones es dar valor a todos mis jugadores, incluso Kang In, la semana pasada me decíais por qué Manu no jugaba más... Todos no pueden jugar, todos hacen méritos por jugar, pero no hay que asociarlo con que está entrenando o jugando mal, las decisiones que se toman son buscando un equilibrio, la alineación era una alineación en busca de la victoria, el Atlético ha salido con dos carrileros, no estoy de acuerdo que nuestra intención no era salir a ganar, pero el rival juega y todos los cambios que iban incorporando eran un perfil más ofensivo y cada vez tenía más calidad en el campo"

¿El empate era justo?

"Justicia o no, creo que ellos han ganado, han hecho un gol y merecen ser ganadores, pero en base al trabajo, yo quiero poner el valor el trabajo de mi equipo. Defensivamente podíamos haber aguantado, hemos recibido un autogol y podíamos haber sido merecedores del empate, al final lo que vale es el resultado, pongo el valor el trabajo defensivo del equipo, hemos sido muy constantes y disciplinados y nos han faltado esas opciones de ataque. El haber hecho gol en esa jugada de Uros, nos hubiera abierto el partido y dado el ánimo que se necesita, pero no se ha dado así y estoy muy contento con el trabajo del equipo, no tanto con el resultado"