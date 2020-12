El futuro de Piccini está en el aire

Cristiano Piccini no está pasando por un buen momento en la Atalanta. El futbolista italiano no cuenta para el técnico Gian Piero Gaspeirini y su futuro ahora en el conjunto de Bérgamo es una incógnita. Piccini está cedido por el Valencia CF después de que Javi Gracia no contase con él el pasado verano dado que no estaba todavía en perfectas condiciones para competir después de la grave lesión de rodilla que sufrió a finales de agosto de 2019 y por la que el conjunto de Mestalla terminó fichando al portugués Thierry Correia.



Contrato de cesión

De momento no está previsto que el lateral derecho italiano regrese al Valencia CF en este mercado invernal porque el futbolista tiene contrato de cesión con la Atalanta y el club italiano no ha manifestado su voluntad de romperlo. Si fuese así, está por ver la voluntad del Valencia CF, que de momento es reforzarse pero con un defensa central y un pivote defensivo. Los problemas en el vestuario de la Atalanta tras el enfrentamiento entre el entrenador y el argentino Papu Gómez han afectado a Piccini que solo ha disputado 59 minutos oficiales, y de los últimos cinco partidos de Liga en dos ha sido suplente y en tres no ha entrado en la convocatoria. El jugador está pasando la navidad en València.

