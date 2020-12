Capoue será groguet

Ya hay un principio de acuerdo entre clubes para que el centrocampista del Watford Étienne Capoue, pretendido también por Javi Gracia, juegue en La Cerámica. La grave lesión de Vicente Iborra con rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que le obliga a despedirse de la temporada y afrontar una recuperación de unos seis meses ha llevado al conjunto groguet a mirar al mercado para buscarle un sustituto. Ahora la operación está tan solo pendiente de algunos flecos y de la revisión médica, hasta el punto de que está previsto que llegue esta semana a Vila-real en propiedad. Es la duración del contrato, en principio por lo que resta de temporada y dos más, una de las últimas aristas que quedan por pulir

El mediocentro del Watford es uno de los jugadores que tenía en mente el Valencia CF para reforzar la plantilla en enero en esa demarcación. De hecho, ya era una de las apuestas personales del técnico Javi Gracia en verano, lo que llevó al propio futbolista a pedirle oficialmente a su club que le dejara marchar. El Valencia negoció casi hasta el último día pero al final no se produjeron las salidas esperadas y el mediocentro se tuvo que quedar en el Watford. Desde entonces, ha participado en once partidos, el último de ellos ante el Norwich precisamente este sábado, un dato que demuestra que no ha sido uno de los fijos esta temporada pese a que en el debut de Xisco Muñoz en el banquillo sí lo fue.