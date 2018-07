Sale Morata y no Rodrigo en los cromos

Rarete. Yo, como cualquier hijo de vecino de nuestra querida España, no he tardado ni cinco minutos en comprar el album y los primeros cromos del Mundial de Rusia preparando de alguna forma ese gran acontecimiento que está a la vuelta de la esquina. Y sí, he abierto los primeros sobres con cuidado y junto a uno de mis hijos he ido ordenando por números los cromos para que me fuera más fácil ir completando la colección. Y de pronto, para sorpresa alucinante de mi hijo, llegamos a la sección de España y vamos pegando algunos cromitos y repasamos casi en silencio a todos los convocados por Lopetegui que figuran en el album en cuestión. La sorpresa es enorme y el cabréo mayúsculo.

Huele a que dicha colección, esa que hacen todos los nanos del país, tiene unos cerebros madrileños de esos que han colgado los cromos y para sorpresa general –bueno, sinceramente, yo diría desagradable sorpresón– en la lista de España sí figura con letras de oro el señor Álvaro Morata y desaparece del cuadro de convocados nuestro estimado Rodrigo de una forma grotesca y francamente alucinante. Vale, sí, doy por hecho que esa lista de cromos no la ha hecho Lopetegui y por lo tanto el seleccionador está libre de toda causa. Pero manda narices esa falta de respeto al Valencia CF y a Rodrigo y ese toque chulesco de meter a Morata en la lista cuando no está convocado por el míster. Lo curioso del caso es que en una reunión de padres del ´cole´ donde va mi hijo sacaron el tema a colación y todos los padres al unísono decidieron que iban a pasar de todo y que por lo tanto pasaban de hacer esa colección con Morata como estrella invitada. Ojo, Morata no tiene ninguna culpa.

Este artículo no va contra Morata. Lo que sí denuncio y me llama la atención es que se haga una lista por la cara sin consultar a nadie y curiosamente luego las preguntas de todos los periodistas enviados especiales a la selección pregunten por Morata de forma casi obsesiva. Y miren, yo les voy a decir una verdad que no tiene vuelta de hoja. Rodrigo sí va a la selección y Morata se queda en casa acompañado de una colección de cronos francamente mal parida.



Todo sobre Wass

Pillo el SUPER y me quedo alucinado y contento por la portada de este nuestro diario. En primer plano, ocupando casi toda esa portada, sale una foto enorme del centrocampista del Celta Wass y una afirmación contundente donde se asegura que a Marcelino le encaja el jugador del Celta en su nuevo Valencia. Vale, sí, ya saben que son tiempos de muchos nombres y de pocos fichajes reales. Pero a mí esa portada me gusta y también me gusta el fútbol de Wass para cualquier equipo y por lo tanto para el Valencia CF. Y tiene otro punto positivo. Conoce nuestra Liga y lo ha hecho francamente bien. No sería por tanto ninguna sorpresa.