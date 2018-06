¿Qué delantera de España les parece mejor?

El Mundial está a la vuelta de la esquina y las dudas sobre el combinado español crecen de forma alarmante y yo no les veo que tengan un toque realmente positivo. En esta caso, en esta cuestión, se suceden todo tipo de comentarios y opiniones contradictorias. Pueden haber dudas sobre determinadas posiciones sobre el terreno de juego y cada persona tiene sus candidatos para cada puesto. Ahora bien, cuando hablamos de la zona de ataque, cuando medio damos el nombre de los tres jugadores que figuran en la lista de Lopetegui en la zona de vanguardia crecen las dudas y cada cual tiene a sus propios candidatos. ¿Rodrigo, Costa, Aspas? La duda es enorme y mi realidad me indica que por ahí andamos relativamente cojos. Me falta un Villa o un Fernando Torres en buena forma para encarar este inmediato Mundial. Y sí, soy valenciano y este diario es de Valencia y por lo tanto mi inclinación es hacia Rodrigo por encima de los otros candidatos. Pero ojo, en el último partido Rodrigo jugó más solo que la una allá delante y creo o estimo que este jugador del Valencia necesita tener un referente en ataque que le permita tener espacios y crear más ocasiones de gol que tanto necesita. Y les pongo un ejemplo pensando en el último partido. El solitario Rodrigo fue cambiado y de pronto Diego Costa y Aspas ocuparon su plaza en el once de España. Y sí, por ahí llegó el gol para la escuadra de Lopetegui en una acción de Costa que sí supo rematar con calidad el jugador del Celta. Jugada de dos delanteros y gol. Y la razón que ahora planteo es que no me parece de recibo ni recomendable dejar a Rodrigo solo en el ataque sin ningún otro jugador de vangardia que despiste a la defensa. Con un solo delantero -el mío- fracasamos en la última prueba y con dos delanteros llegó el gol de España cuajado por esos dos jugadores de vanguardia. Y la conclusión es clara. Rodrigo es mi candidato pero debería jugar acompañado por alguien más en ataque. En caso contrario es casi mejor que se quede en el banquillo. Y por cierto, Lopetegui lo debería tener ya claro a estas alturas inmediatas para que empiece el Munial. Y yo les hago una pregunta: ¿A quién pondrían en ataque en el debut de España ante Portugal? Yo estoy repleto de dudas. Y me gusta Rodrigo... pero espero que nunca juegue en soledad en el ataque.



La venta de abonos

El Valencia ya está vendiendo los abonos globales para la próxima temporada, unos abonos en los que se incluye todo de todo, y el personal está empezando a sacar sus pases casi a velocidad de vértigo lo que significa que la gente está ilusionada con su equipo y con la presencia del equipo en la Liga y en la Champions. Mestalla tiene pinta de que va a vender un disparate de pases y eso es bueno para el Valencia. Y sí, yo ye tengo el mío y he tirado el tabaco... que está prohibido en Mestalla.

