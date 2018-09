Mi sueño pasa por Rodrigo, no por Cristiano

Así de claro. Llevo un tiempo dándole vueltas la cabeza y pensando en los protagonistas del partido de esta noche. Y para mí solo existe alguien en quién pensar y alguien a quién ayudar con unas palabritas de nada. ¿Cristiano Ronaldo? Pues no, ese no. Ese no está en mi equipo. Sí, tengo claro que para toda la prensa de Madrid es un partido que juega 'su' Cristiano contra un equipo que en ocasiones ni nombran. Pero no es mi caso ni de broma. Para mí juega el Valencia contra un buen equipo italiano y los pronósticos de este duelo son algo confusos en estos momentos. Ahora bien, pienso en mi Valencia y pienso a muerte en los once jugadores que de inicio alineará Marcelino ante la escuadra italiana. Y me quedo con uno de nuestros jugadoeres grabado en mi corazón. La razón la desconozco, la verdad. Pero pienso en él y en todo lo que puede aportar él para ganar a los transalpinos y eso si que me motiva y me obliga a pensar en un grato resultado para el Valencia. Les hablo del posiblemente jugador más en forma de la escuadra de Marcelino.

Rodrigo Moreno está en forma y con el gatillo preparado. Y ojo, es un arma potentísima para desarbolar cualquier defensa en una de esas acciones suyas repletas de inspiración y confianza. Rodrigo en estos momentos está en el mejor momento de su carrera. Su explosión, eso es cierto, sí que ha llegado coincidiendo con la mano de Marcelino y hasta la fecha hay que decir que ha sido el técnico asturiano el que ha puesto a Rodrigo en plena forma. Pero ahora llega un partido crucial y distinto. Un partido en el que así, a prori, Rodrigo tiene mucho que decir. Y si yo fuera Rodrigo jugaría por mí, por el Valencia y de alguna forma también por Marcelino. Si en el pasado Marcelino sacó de la mediocridad a Rodrigo ahora le toca a Rodrigo sacar de apuros a un Marelino que está dando muestras de hacer cosas sin sentido desde que comenzó la temporada. Y yo creo en Rodrigo. Si el resto del equipo cumple con rigor y disciplina todas las normas que tendrá para derrotar a la Juventus doy por sentado que Rodrigo tiene otra misión. A él no le pidamos que evite los goles de los italianos. Él está para otra cosa totalmente distinta. El gol está en sus botas y con un gol suyo esta noche el Valencia puede empezar a caminar con paso firme esta temporada que ha iniciado de forma tambaleante. Yo creo en Rodrigo y confío plenamente en Rodrigo. Y una acción suya puede dejar KO a los italianos. ¡Vamos!



Sin ningún descuido

Solo me procupa una cosa. Ante los italianos debemos mantener una l'çinea defensiva y un sintema de juego al cen por cien de revoluciones. Yo confío que sea así. El Valencia necesita eso.