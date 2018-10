El enorme trabajo de Carlos Soler

Es un tipo que me cae bien. Me gusta por su carácter y por como se entrega en cada partido del Valencia CF. Viene del Mestalleta y en poco tiempo se ha ganado el respeto del personal y el aprecio de la gente que entiende de fútbol de verdad. Es un tipo que trabaja a destajo y además lo hace bien. Su intensidad y entrega está fuera de toda duda y eso unido a su calidad lo convierte en un futbolista de una categoría tremenda pese a su también tremenda juventud. Carlos Soler siempre está dispuesto. Ya puede jugar por el centro o por la derecha él siempre está dispuesto a ser competitivo y a tirar del carro en todo momento. Y a mí me gusta ese carácter ganador y esa lucha constante que demuestra en cada partido por ayudar al equipo, nunca por ponerse él mismo medallas, algo por otra parte muy habitual en todo tipo de futbolistas.

El Valencia CF tiene ahí a un joven futbolista que no para de crecer y lo hace con mucho trabajo y sin sacar la cabeza del tiesto. Hay quién dice que el club está buscando un recambio en el futuro para Parejo. Pues miren, yo lo tendría muy claro. Una cosa es un recambio para Parejo y otra no apreciar lo que ya tienes en casa. Soler sí es cierto que es muy joven para tirar del equipo en el centro del campo. Reconozco que por ahí le gana Parejo hoy en día y más si tenemos en cuenta la tranquilidad que otorga tener un Kondogbia en el centro del campo que te resuelva todos los problemas. Yo hoy por hoy he llegado en este caso a la misma conclusión que Marcelino. Parejo en forma es superior en el centro del centro del campo a Soler... pero en forma.



El futuro

Ahora bien, igual que reconozco una cosa miro al futuro y veo otro asunto que tiene mucho que ver, aunque distinto. Soler, en un futuro más o menos inmediato, es un candidato ideal para ocupar esa parcela en el centro del campo. Ahora bien, hasta que llegue ese momento tampoco es cuestión de meterle más presión de la necesaria a su edad. Pensemos en el escasísimo tiempo que lleva en el primer equipo y en lo mucho que se ha adaptado a una categoría que realmente en principio parecía muy grande para él. Sin embargo ha cumplido y ha cumplido bien. Yo me declaro seguidor de Soler y es un chaval que tiene toda la pinta que puede llegar a ser ese valenciano que lleve el brazalete de capitán del equipo durante muchos años...



Y lo de Piccini

Vuelvo a escribir de Piccini y creo que al final me estoy poniendo un poco pesadito aunque en realidad es lo que siento y lo que me pide el cuerpo de forma invariable. Dicen por ahí que el Valencia CF ya tiene pensado buscar un lateral derecho en el mercado de invierno para que ocupe esa posición. Yo eso no lo tengo confirmado pero simplemente sí que lo comento. Ahora bien, pase lo que pase en el futuro el debut mínimo de Piccini con la selección italiana es un dato a favor del Valencia y a favor del propio Piccini. Es a favor del Valencia CF porque, si en algún momento lo quieres vender, ese toque en su hoja de servicios con la selección provoca que valga algún dinerito más ese traspaso. Y si te lo quieres quedar estoy convencido que para cualquier jugador profesional debutar en tu país con la selección es una prima extra que no puedes dejar pasar y que luego te va a dar fuerzas y estabilidad para rendir de inmediato con más solvencia en tu equipo.