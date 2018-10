Hoy me juego 20 euritos

Vale, sí. Hoy me siento y con un toque optimista que no puedo contener. Y oigan, me gusta sentirme así. Hablamos del Valencia CF, opinamos del Valencia, discutimos del Valencia y da la impresión de que como todo anda regular nosotros también deberíamos sentirnos así. Y no. Me niego. Escribo un viernes -un poquito antes del partido de este sábado- y tras darle muchas vueltas al tema he optado por la vena más populista y más positiva. Ayer estaba dándole vueltas a este partido y mi cabeza me hizo una invitación al optimismo casi sin ninguna base para hacerlo. Que sí, que el Valencia no carbura y cada compromiso nos pone los pelos de punta. Pero oigan, desconozco la razón -aparentemente no existe ninguna razón poderoso que puede explicar lo que siento este viernes- pero yo hoy me siento optimista ante el Athletic y me he jugado un solitario 2 en la quiniela. Igual me he pasado, pero les aseguro que eso es lo que siento, o que eso es lo que me pone un día antes, pero por alguna razón confío en el talento de los jugadores del equipo y en la gracia que nos pueden dar si consiguen hoy una victoria ante un Athletic que realmente también se encuentra en unas horas bajísimas para ser un equipo acorde a su histórico nombre. El partido lo veo disputado y dada la trayectoria de ambas escuadras entiendo que la victoria se va a fraguar con un resultado pequeñito y muy ajustado. Y ese es el que veo en estos momentos con color valenciano. No me pidan explicaciones razonables y más después de ver una lista de convocados donde no está Guedes como todos esperábamos. El Valencia va a jugar con lo mismo que ha demostrado que tiene hasta ahora pero yo soy de la impresión de que vamos a ver un equipo distinto, con algo de raza y ganas de jugar al fútbol con un nivel aceptable. Y si eso pasa, si vemos un Valencia parecido al de la temporada pasada o a un Valencia con carácter y esencia de creer en lo que hace me da igual que no esté convocado Guedes y que juguemos con los mismos que hemos hecho el ridículo hasta ahora. Y no es solo una impresión. Toca reaccionar y toca reaccionar ya. Debemos parecernos en carácter al Valencia de la pasada temporada y si pasa eso lograremos la victoria. Si por contra nos parecemos al Valencia actual es un canto rarete para el compromiso de esta tarde. Yo al final me quedo con esa corriente de optimismo que me ha entrado. Y sí, una victoria se antoja como un equipaje fundamental para este Valencia que no para de empatar. Y otra cosa, si los jugadores creen en Marcelino tanto o parecido a como creían en sus métodos la temporada pasada estoy convencido de que el Athletic no tiene nada que hacer. Y eso es lo importante. El carácter de un equipo que sabemos que tiene carácter pero que hasta la fecha lo lleva medianamente dormido. Que espabile ya y comencemos de una vez a lograr esas victorias que tanto necesita el equipo para normalizarse.



Algunas reacciones

Y el partido es un duelo con morbo. Ese puntito que separa a ambos conjuntos casi rozando el inicio de Liga aborda una lucha de intereses realmente notable. Fernando Roig, un valenciano afincado deportivamente en Vila-real y profesionalmente en Villarreal, va a trazar unduro camino para el Valencia de Peter Lim. La lucha es curiosa y destino de ambas escuadras en los últimos años dan casi para escribir un libro. Sea como fuere es un duelo vital para ambos. El Villarreal se fía a muerte en el talento de Bacca en la delantera y el Valencia tiene que aprender como defender de una santa vez el ataque de los equipo rivales y en este caso directamente del goleador Bacca.



