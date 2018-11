Este Valencia CF nos necesita hoy a todos

Lo confieso. De cara al partido de esta tarde del Valencia CF he hecho un pacto conmigo mismo y desde ya estoy a muerte con el equipo y lo voy a estar los noventa minutos que dure el partido. Mi rabia, mi cabreo y mi incomprensión hacia varios asuntos que afectan al Valencia en estos momentos los dejo aparcados fuera de Mestalla y me centro en este duelo que parecía fácil en un principio pero que a fecha de hoy es un duelo a vida o muerte con el futuro europeo del Valencia en juego. Y sí, vale, puedo sacarle mil defectos al el entramado del equipo pero hoy no estoy dispuesto y de cara al partido ante el Young Boys voy a hacer un ruego a todo el personal que acuda a Mestalla. Y el ruego es muy simple pero reconozco que también es complicado de entender en estos momentos. Y dice así: Animemos al Valencia CF durante los 90 minutos que dure el choque... y luego, después, ya veremos lo que pasa pero durante este partido a vida o muerte y a una hora tan feota el Valencia nos necesita a todos juntos y apoyando al equipo en un día francamente especial. Pensemos por un momento que este equipo se la juega a vida o muerte en 90 minutos y de alguna forma también todos nosotros.

Este duelo, el de esta tarde, es un partido ganado a pulso la pasada temporada y atendiendo a eso, atendiendo al mérito cosechado por los jugadores hace apenas un año, yo me voy a volcar desde un principio apoyando al equipo y así hasta el final del partido. Lo que yo creo, pienso y siento en estos momentos es un asunto secundario y merece la pena dejarlo aparcado al menos durante 90 minutos y conseguir seguir vivos en Europa. Estamos en la Champions, podemos acabar en la Europa League, pero sea como fuere lo que no nos puede pasar es que nos quedemos sin nada a estas alturas de la temporada. No ganar el duelo de hoy contra los suizos sí sería una bofetada a una afición incombustible que no se merece lo que está viviendo en este triste y decepcionante inicio de campaña.

Una victoria, por contra, y al margen de los resultados que se den hasta finalizar el grupo que nos ha tocado en esta fase europea, sería prácticamente seguir vivos en Europa de forma directa ya sea por medio de la Champions o de la Europa League, pero vivos al fin y al cabo que fundamentalmente es lo que nos jugamos hoy mismo. Miren, estamos a principios de noviembre y el personal, incluido yo, anda medio mosqueado por la pésima actuación que está teniendo el equipo en este inicio de campaña. Y es normal y por supuesto comprensible. Pero por eso pido un esfuerzo común y yo me uno sin fisuras a ese esfuerzo generalizado. Miren, quedarnos chafados y sin nada entre las manos para esta temporada en una fecha tan temprana sería una bofetada de un valor triste incalculable. Así las cosas, repito, yo voy a apoyar al Valencia durante los 90 minutos que dure el encuentro. Y luego, pase lo que pase, ya actuaré yo en consecuencia con lo vivido, pero luego.