El domingo yo sí que estaré

El partido de este domingo de las Leyendas del Valencia CF me motiva mucho más que el duelo de la selección española. Este sábado juega La Roja un encuentro interesante pero a mí lo que me interesa de verdad es ver saltar al viejo y entreñable coliseo de Mestalla a tantos jugadores que siempre han conseguido que mi imaginación vuele con ellos cuando eran jugadores en activo y me hacían sonreir con un golazo o con un simple pase genial. Son dos duelos distintos, pero si tuvieran que jugar entre ellos, lucharían de alguna forma el presente más rabioso contra el pasado más fulgurante. Y miren, yo no soy un periodista jovenzuelo con ganas de gloria y les aseguro que me hace mucha más ilusión ver a esas viejas y entrañables glorias corretear por Mestalla. Y voy a soñar con el pasado y pienso disfrutar de algún pase de esos que te transportan al pasado en unos segundos. Y sí, pienso vivir a lo bestia el fútbol antiguo y disfrutar observando como mis jugadores favoritos de hace algún tiempo, poquito tiempo francamente, se sintonizan sobre la verde pradera de Mestalla y nos guiñan un ojo a todos los que estaremos allí presentes.

El duelo es fantántico y la organización del mismo merece un diez como una casa. Y les advierto, pueden faltar varios jugadores, este o aquél, pero eso hoy en día en secundario y no tiene la menor importancia. Quedémonos con la realidad, con los que jueguan o nos visitan con motivo de este partido.La fiesta es enorme y es necesario disfrutar de la misma y pasar de malos rollos pasajeros. El Valencia CF celebra algo inolvidable y yo pienso aplaudir desde el minuto uno todo lo que suceda. Sé que me voy a divertir y que voy a recordar tiempos pasados del periodismo. Esa pared, ese tiro a puerta, un corte arriesgado del balón... Todo me suena a tiempos pasados pero repletos de anécdotas positivas imposibles de olvidar y en absoluto con ganas de olvidar.

Igual, miren, me toca ir también a ver a la selección absoluta acompañando a mi hijo, que es el mundo que prefiere y en el que se ha criado. Pero no, mi cabeza seguirá permanentemente pensando en el domingo, en el duelo de mañana, y no podré ni querré impedir a mi imaginación eso de soñar con jugadas antiguas repletas de talento y más repletas de recuerdos. Sinceramente me quito el sombrero ante quien haya pensado en dicho encuentro y conseguido que una cantidad enorme de exvalencianistas acuda al coliseo de Mestalla para rendir homenaje a este Centenario que nos llena de orgullo y pasión...Y que de alguna forma nos recuerda a todos que existe un club, con su pequeño y gran trozo de historia, que un buen día se coló en nuestras vidas y ahí se ha quedado para siempre. Sí, somos del Valencia Club de Fútbol las 24 horas del día y ese es un motivo lo suficientemente importante para acompañar mañana a nuestras viejas glorias en su duelo en Mestalla. Es un día inolvidable. Y mi elección particular.