Los cambios, si son con cabeza, no perjudican

A hora toca pensar ya en el futuro y toca hacerlo más con la cabeza que con el corazón. Y no se trata de deshacerte de tus mejores jugadores y de quedarte en cuadro para la próxima temporada, no, nada de eso. Sí se trata, por contra, en saber cambiar cromos adecuadamente para que el equipo no solo mantenga el nivel actual. Se trata de intentar también mejorarlo y de ser un punto más competitivo que la actual plantilla, que sin duda lo es. Y es en ese punto donde luchan los favoritos del personal con una secretaría técnica eficiente que no le importe traspasar a nadie siempre que a cambio acierten con los fichajes para cubrir ese puesto. Y no le den más vueltas. El fútbol es así y siempre ha sido así. Los cambios se suceden a velocidad de vértigo y te pueden gustar más o menos, pero se trata de fútbol, de entender el fútbol y de ser fiel a unos colores, nunca a un solo jugador determinado. Y en eso está trabajando el club y en eso se manejan un buen número de nombres para ir haciendo un cambio estructural con cabeza y con orden. El tema, al fin y al cabo, consiste en cambiar ciertos cromos con nombres de futbolistas, fichar a otros cuantos, conseguir reforzar tus posiciones más débiles y al final completar un equipo quizá diferente estructuralmente pero con el mismo carácter competitivo, o incluso más, que el actual Valencia campeón de la Copa del Rey.

Y sí, en esa lista que de alguna forma maneja el club se dan todo tipo de nombres y todo tipo de traspasos. Y todo es importante, pero relativo. El fútbol genera cambios sin parar y se trata de adaptar esos cambios lo más rápido posible para ganar en competitividad o para intentar ganar en eso, en ser más fuerte y más rotundo. Y el tema, con el escaso manejo de dinero del que dispone el Valencia CF, es complejo de ejecutar pero yo me arriesgo y voto a favor del trabajo de Alemany y en la vista del propio Alemany. Ha demostrado que es un dirigente especial, capacitado y con carácter, y eso me hace pensar que los cambios que seguro se van a suceder al final serán beneficiosos para el Valencia.

Todos queremos a Rodrigo y también lo quiere medio mundo por su calidad y extraordinario rendimiento. Sobre su futuro aún es pronto para hacer ninguna cábala y más después de esta victoria en la Copa con un gol suyo que a la postre fue el necesario para conquistar el título. A mi me gusta Rodrigo y me interesaría que siguiera en el club. Es un hombre querido y no olvidemos que de pequeño estuvo en nuestra escuela de Paterna. Ahora bien, también es un futbolista muy valorado y el Valencia CF necesita dinero para seguir funcionando de manera competitiva. Si se fuera, aunque sería con pena por mi parte, confío en Alemany para que traiga otro delantero de esos diferentes, un goleador acreditado, vaya. Veremos. El futuro, eso sí, empieza de nuevo hoy y lo hace con un título más en el palmarés del Valencia.



Más opiniones de Vicente Bau.