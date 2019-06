Mateu Alemany me da seguridad de cara al futuro

Yo lo tengo claro y no le doy muchas vueltas pensando en el futuro. En los despachos, encargándose de todo esto, encargándose de planificar y estructurar a un mejor equipo para la próxima campaña tenemos posiblemente al mejor ejecutivo de la era moderna del fútbol. Alemany sabe lo que hace, sabe bien lo que hace y en sus manos y en sus contactos se está planificando el Valencia de la próxima temporada. Y Alemany, al margen de su valía pesonal, respeta el criterio y la forma de trabajar de Marcelino -su gran apuesta a mitad del curso pasado- y eso significa que en el tema de los fichajes Alemany sí que va a tener muy en cuenta la opinión de Marcelino. Y sí, el momento es ahora y obviamente el Valencia y cualquier otro club tienen de todo menos vacaciones. Y miren, se suceden los nombres con mayor o menor prestigio y yo me quedo más que traquilo. No tengo muy claro que es lo que de verdad quiere o necesite el Valencia pero estoy tranquilo si ese problema debe pasar por las manos de Alemany y resolverlo. Es un tipo que sabe y que tiene claro que al margen de fichar hay que quitarse jugadores de enmedio para hacer algo de caja y poder gastársela luego en jugadores que sean interesantes para el club. Y la verdad es que en ese terreno todos tenemos preferencias y opinión -las redes sociales no van a parar durante todo el verano en comentar lo de las altas y las bajas, el esceario es propicio- pero yo me voy a dejar de supuestos, si voy a opinar de este o aquel jugador, pero dejo el futuro del Valencia en manos de Alemany y lo dejo con una clara sintonía a su favor. Haga lo que haga va a contar con mi apoyo y haga lo que haga yo estoy convencido que lo va a hacer bien y a un precio razonables para una entidad como el Valencia que anda muy justito de euritos pero que tiene la obligación de mejorar la plantilla y formar un bloque mucho más sólido que luego pueda gestionar con sus peculiaridades Macelino dentro del vestuario. Si somos francos, desde que Peter Lim compró el Valencia, nunca el equipo había ofertado tanta seriedad deportiva como de gestión. Se hacen las cosas con seriedad y pensando inmediatamente en el futuro más audaz y cercano. Y en eso Alemany es un crack. Sabe lo que hace y vive rodeado de una calma y sosiego absoluto y beneficioso. Y sí, yo lo tengo claro. Alemany fue el mejor fichaje del Valencia desde que lo compró Peter Lim. Y eso es un canto de ilusión y de esperanza. Apuesto por ello.



Uno de los últimos nombres

Apuntaba este martes SUPER en su portada el nombre de Pedro Porro como posible fichaje del Valencia o que el Valencia sí estaba interesado en el joven lateral diestro enrolado en las filas del Girona. ¿Y? Pues miren, les voy a ser franco, de Porro se viene hablando desde hace tiempo y personalmente es un futbolista que me encanta. Joven, sí, pero con una proyección francamente enome. Veremos.

