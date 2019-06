Las palabras de Rodrigo

Es interesante ver cómo juegan sus bazas en este follón de fichajes y ventas tanto algunos futbolistas como el propio club. En este caso existe una realidad profunda que asiste por igual al Valencia como entidad como a Rodrigo como futbolista. El jugador, que ha hecho un buen final de temporada, es probablemente el futbolista del Valencia más cotizado en este mercado estival, pero no a cualquier precio ni a cualquier club. Rodrigo, obviamente, tiene en su cabeza un doble objetivo parecido al que tienen todos los futbolistas en activo. Quiere jugar en un club de posibles -es decir, candidato a ganar su Liga y a luchar por la Champions- y eso va unido a un incremento de ficha realmente importante para el futbolista. Y no le demos más vueltas. El fútbol profesional es así y así lo entienden los jugadores que en este momento juegan en el Valencia. ¿Que Rodrigo es flojito? Pues no, de eso nada. ¿Que Rodrigo no se vende? Pues no tampoco, el Valencia necesita dinero y la venta de este jugador es vital para reformar un equipo en plena fase de reconstrucción. Así las cosas yo doy casi por perdido a Rodrigo... pero no tengo prisa excesiva para que se realice un posible traspaso. No se trata de que el Valencia CF lo venda a este o aquel equipo. Se trata de que a Rodrigo sí le interese la operación y juegue junto al Valencia para que se ejecute. Los tiros van por ahí y yo doy por sentado que antes o después se llegará a un acuerdo con algún club de relumbrón. Repito lo dicho. Rodrigo quiere gloria y dinerito... y ambas cosas en el Barça resulta complicado. Es decir, él no aceptaría ninguna oferta que de alguna forma implique ser suplente en cualquier equipo. Lo de jugar por jugar no se lo puede prometer nadie. Pero lo de no jugar de inicio, teniendo a Luis Súarez en tu equipo, si se antoja más que posible y eso no le gusta a Rodrigo por mucha pasta que le pongan encima de la mesa . Y las declaraciones que hizo Rodrigo al respecto sus evidentemente claras. «No puedo garantizar si seguiré o no», lo que sin duda alguna sí sirve para empujar el trabajo de algún club que quiera contar con sus servicios. Y su venta, no lo olvidemos, le daría al Valencia el dinerito suficiente como para formar un equipo potente pensando en la próxima campaña. Y sí, cambios se intuyen en todas las líneas del club de Mestalla, pero sin duda la más efectiva tanto para él como para el Valencia sería la venta de Rodrigo a un club de garantías. De momento, eso sí, debemos esperarnos a que se sucedan los acontecimientos. Ahora bien, lo que sí ya sabemos es el que el propio Rodrigo no pondría ninguna pega a ser traspasado a uno de esos equipos con los que sueña cualquier jugador de nuestra Liga. Ahora toca esperar el momento.



Y lo de siempre

Miren, yo tengo claro que en todo el tema de fichajes y traspasos lo que toca es parar un poquito aunque ese poquito nos ponga a todos algo de los nervios. Yo en esta ocasión estoy tranquilo porque existe un hombre fundamental en el Valencia que me transmite esa tranquilidad. Ojo, no es un mago con chistera en ristre, no. Pero sí que es un tipo trabajador, inteligente y honrado que sabe como conseguir que el Valencia dé un pasito adelante con la compra de determinados jugadores. Hablo de Alemany y de su habilidad y señorío a la hora de negociar para el club. Y sí, con Alemany y su gestión me siento plenamente tranquilo y confiado. Este tipo si que sabe.



