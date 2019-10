Celades debe recuperar el juego de Parejo

Lo digo alto y claro y lo escribo tal y como lo siento. El Valencia está perdiendo la exquisitez del juego de Parejo y eso se debe a una mala posición táctica de nuestro capitán y a una mala elección de su juego por parte del entrenador Albert Celades. Miren, si Parejo sigue jugando escoltado por Coquelin y Kondogbia pierde su sitio natural sobre el terreno de juego y eso significa que el Valencia se queda sin su cerebro para repartir ese fútbol que si atesora Parejo pero que de alguna forma estamos perdiendo partido tras partido. Celades se equivocó en la primera parte ante el Atlético de Madrid y se volvió a equivocar, gravemente esta vez, al volver a juntar a Parejo con Coquelin y Kondogbia, todos juntos a la vez, lo que implica que el capitán pierda de forma notable su tradicional posición sobre el terreno de juego y se vuelva algo lento y escasamente acertado en los pases a sus compañeros en la zona de vanguardia. Y este tema, triste pero sin duda mejorable, es lo que se debe plantear con una urgencia terrible Celades para mejorar el fútbol de Parejo en lugar de ir arrinconando la creación del fútbol en todas las facetas del juego. Lo que vimos en el último partido de Champions ante un modesto Lille al que convertimos, por nuestro mal juego, en un equipo admirable y muy peleón y constante en su búsqueda del gol, no puede volver a pasar nunca más. Un partido lo puedes ganar, perder o empatar por la sencilla razón de que el fútbol es así, caprichoso y extraño, pero lo que nunca debemos hacer es cometer la torpeza de restarle o quitarle al Valencia todas sus cualidades y normalidad de su juego incluso antes de que empiece a rodar el balón. Yo lo que sí tengo claro es que este Valencia necesita como el llover el juego creativo de Parejo y para que eso suceda debemos darle la posición clara en el campo y el espacio suficiente para que desarrolle todo su talento que ya sabemos que es mucho y necesario para el juego de este Valencia que parece que quiere modificar Celades, que en lugar de dar con la tecla adecuada está descomponiendo todo lo que ya se sabía este quipo y su forma de jugar. Ojo, no digo que Albert Celades regrese al barraquismo habitual de Marcelino. Sí digo, por contra, que Celades tiene una cuenta pendiente con su valor más importante. Si Celades coloca bien y bien acompañado a su capitán por ahí puede el Valencia recobrar su espíritu competitivo de forma instantánea. Y no se trata de aplicar el modelo antiguo, se trata de no modificar lo que sabemos que funcionaba bien y en el caso de Parejo es indudable que su rendimiento ya no es clarividente como antaño y el Valencia necesita la claridad en el juego de su máximo valedor. Y no se confundan. No estoy diciendo que Parejo esté jugando mal. Digo que el sistema de tres futbolistas en el centro del campo -Parejo, Coquelin y Kondogbia- perjudica gravemente al conjunto. Y eso es muy triste.