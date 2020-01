Es la hora de sumar jugadores

El equipo de Celades se está llevando todos los elogios del mundo, pero es preciso ponerse manos a la obra para completar una plantilla que adelgaza a pasos agigantados y que va a tener por delante casi de forma inmediata varios retos que es preciso afrontar con las pilas cargadas y con el mayor número de jugadores a las órdenes de Celades. El Valencia está bien, pero roza el límite y eso no es bueno para el equipo. Debe recuperar lesionados, que tiene un montón, y hacer algún fichaje que dé tranquilidad al técnico pensando en el futuro.



Buen momento

Pese a todo debemos reconocer que este Valencia está jugando de forma distinta al de pasadas temporadas y que su fútbol actual es mucho más atractivo para cualquier aficionado al fútbol. Ahora bien, no debemos olvidar que sufre una saturación en los hombres que más suelen jugar. Necesitamos jugadores a tope y con ganas de demostrar sus cualidades en todos y cada uno de los múltiples compromisos que tenemos por delante. Y en ese aspecto yo vuelvo a romper una lanza por un Celades que lee los partidos de maravilla. Me gustan los cambios que hace y cómo intenta sacar el máximo partido a sus jugadores con modificaciones dignas de destacar y aplaudir. Celades nos está sorprendiendo a todos y eso es una noticia fantástica para el valencianismo.



Recambio de Parejo

Ya saben que me considero un periodista evolutivo y que mis comentarios cambian en la medida que también cambian o maduran los futbolistas. Parejo ahora me parece un futbolista excepcional, pero hace años no veía en él la implicación y talento que desborda en cada partido. Se ha convertido en un jugador fundamental con un juego francamente exquisito. Ahora bien, ya tiene sus años y un equipo debe aprovechar el presente a la vez que piensa en el futuro. Y en ese aspecto debo confesar que creo que estaba equivocado en algunas opiniones pasadas. No veía en el mercado un recambio natural para Parejo, pero a día de hoy pienso que en esta misma plantilla existe ese jugador que en el futuro pueda ser el eje del futuro Valencia. Me refiero con todas las de la ley a un hombre de la cantera, a un tipo que siendo muy joven es casi imprescindible en cualquier posición que le pongas y que responde al nombre de Carlos Soler. Y sí, en un futuro inmediato veo a Soler en la posición actual de Parejo moviendo al equipo. Tiene calidad y carácter... y es un futbolista de casa, criado en Paterna.



El 'presi' del Atalanta

El sorteo de Champions ha sido benigno con el Valencia pero a la vez peligroso. En octavos de la Champions no existe el enemigo pequeño y bueno sería que miráramos al Atalanta con todo el respeto del mundo. Para esa faceta debemos contar como positivas las torpes declaraciones del presidente del Atalanta hablando del Valencia como si fuera un regalo. Hay que demostrar a ese presidente que el Valencia, con implicación y creyendo en sus armas los 180 minutos, se puede meter en cuartos de final. Pero eso sí, respetando al rival y, si me apuran, al final darle las gracias a su presidente, hablo del 'presi' del Atalanta, por ser tan torpe y motivar al rival, en este caso el Valencia, en lugar de mostrar respeto.

