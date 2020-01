Una confesión de Papá Noel

La verdad absoluta, la verdad de verdad, me la dejan los Reyes en mi casa desde que yo vine al mundo hace ya unos cuantos años. Pero debo decir que con las nuevas generaciones la llegada de Papé Noel se espera también con ilusión y entrañable misterio que acompaña a todas las familas, y en una familia valencianista Papá Noel siempre tiene un detalle conmigo. En este caso como un regalo especial y repleto de ilusión, a mí me llegó una carta de su parte que es imposible olvidar y que yo espero con tranquilidad –tranquilidad absoluta porque yo sí creo en Papá Noel y en toda su magia– porque realmente espero que se cumpla todo el mensaje que me envió en fecha tan señalada.



Y sus palabras

Junto a los juguetes que 'Santa' les dejó a mis hijos, me encontré una carta divina que no podré olvidar jamás. Fue como una especie de regalo extra y como dar un abrazo repleto de cariño a alguien que siente que el Valencia CF es el equipo de su corazón. Y les cuento. Me dijo en esa carta que me olvidara de pegar caña cada día al máximo accionista y que me dedicara como en el fondo me ha sucedido toda la vida a animar a mi equipo sin ninguna cortapisa. Me dijo en su carta que tuviera fe en el futuro y que creyera en todos y cada uno de los jugadores de este equipo, porque ellos sí que están dispuestos a hacerme un regalo muy especial esta temporada.



Toque para Celades

Papá Nöel también tuvo palabras de atención hacia Albert Celades y su trabajo en el Valencia CF. Me dijo que creyera en él de la misma forma que creen en él todos los futbolistas... y tras un punto y aparte de su misiva, me indicó que no se trata de que yo le exija a Celades algún título esta temporada, hizo especial fuerza en su carta en que lo importante no consiste en ganar este o aquel título, lo importante de verdad es ilusionar a la gente como él está haciendo y en esa ilusión del día a día, al margen de los hipotéticos triunfos, consiste la magia del fútbol. La magia del Valencia CF. Ahí reside la ilusión de toda la temporada y ahí radica que una afición sea generosa con su equipo y le aplauda siempre, en los buenos momentos y también en los no tan buenos.



Me quedé pensando

Después de leer su carta y ver como mis hijos sí jugaban entusiasmados con algunos de los juguetes que él les había traído –debo decir que se olvidó de las pilas, pero eso sucede casi siempre, no debo culparle de nada– me quedé pensando en su carta y en el enorme mensaje que me había enviado. Santa me lo dijo claro y a mí me costó un poquito entenderle, pero al final sí que le comprendí y me dejó con una sonrisa en los labios. El tema no reside en ganar este o aquel título. Sí reside en creer en tu equipo, en disfrutar con él semana tras semana, en reir cuando las cosas salen bien y en animar cuando todo comienza a torcerse, demostrando que ser de un equipo es casi el mejor regalo que te puede dejar Papá Nöel en fecha tan señalada. Y sí, yo entendía su regalo y al final esbocé una sonrisa enorme. El fútbol, al fin y al cabo, consiste en ser feliz día tras día. Y ese fue el regalo enorme que me dejó por escrito Papá Nöel en una fecha tan señalada: la Navidad del año del Centenario del Valencia CF.