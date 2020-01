Un golito de Maxi y poco más

El Valencia sigue adelante en la Copa gracias a un solitario gol de Maxi en los primeros minutos y a continuación volvía a aparecer un equipo algo desnortado que fue incapaz de matar el partido en tiempo y forma. A destacar la floja imagen de Correia y Kang In Lee y la entrada de Coquelin, que le otorgó al Valencia mucho más orden y clarividencia. Y a destacar también la floja actuación de nuevo de Parejo y que la lógica se impuso en un duelo entre dos equipos de diferente categoría. Celades formó una escuadra con muchos teóricos suplentes, lo que evidencia que el Valencia debe fichar ya con urgencia algunos recambios para fortalecer la estructura del equipo. Alegría por la victoria, pero cierta pena por haber permitido al Logroñés soñar con la remontada.



Maxi y Ferran

Y SÍ debemos destacar el gol del Valencia y especialmente a un tipo como Maxi que siempre tiene la pistola preparada para abrir la meta rival. En esta ocasión aprovechó un centro medido de Ferran -un centro francamente estupendo- para poner la cabeza y sentenciar un duelo que parecía que iba a ganar el Valencia con cierta comodidad, pero eso solo fue al principio y el equipo dejó muchas lagunas ante un rival francamente inferior. Tal como jugó el Valencia, si actúa así ante un equipo bien armado y duro en ataque es difícil que gane ningún encuentro. En este caso valió la incapacidad del Logroñés para batir a un Jaume que solventó sus problemas sin demasiado esfuerzo.



CIillessen se rompe

El portero holandés del Valencia sigue en un estado de forma preocupante y dudo a partir de ahora de si estará arrojando la toalla antes de tiempo. Ayer le tocaba jugar en Copa y una lesión en el calentamiento antes de comenzar el partido obligó a Jaume a coger de nuevo el testigo del jugador fichado al Barcelona no se sabe muy bien la razón. Cillessen, dejó la lesión al margen, está dando una imagen triste y como ausente de todo lo que está sucediendo en el Valencia de forma sorprendente. En un visto y no visto Jaume le ha robado la titularidad y esa noticia no deja de sorprenderme. Parecía que habíamos fichado a un porterazo pero el propio Cillessen nos está quitando la razón a los que pensábamos eso. Triste lesión en suma.



Kang In Lee

De nuevo gozó de minutos esa joven perla que parece que tiene el Valencia y de nuevo su actuación fue pobre. Kang In siempre intenta regates y jugadas espectaculares cuando al fútbol de élite se juega mucho más fácil, dejando que corra el balón en lugar de correr tú con el balón pegado a las botas.