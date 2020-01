Solo existió Jaume

Jaume, el hombre designado a principio de temporada como portero suplente, fue el mejor del partido y gracias a él el Valencia CF se mete en cuartos de final de la Copa sin merecerlo realmente. Fue un mal dibujo de equipo y solo las ganas de la Cultural y Deportiva mandaron algo sobre el terreno de juego. Es decir, un equipo que le ganó por dos a cero al Barça fue incapaz de hacer algo decente ante un Segunda B que como mandan los cánones puso mucho trabajo en el duelo. Y, pensado así, resulta incomprensible que un equipo pase de jugar un partido glorioso y otro después vergonzoso.

Ese suplente

Quiero brindar un pequeño homenaje al portero, que fue el único jugador que demostró ser de Primera sobre todo en los lanzamientos de penalti. Ahí Jaume estuvo inmenso, detuvo los dos primeros y de alguna forma empujó a su equipo a los cuartos de final. Jaume, en esa tristona realidad de tener que jugarse el pase en los penaltis contra una aguerrida escuadra de Segunda B, estuvo sensacional en la portería y amargó la vida a un conjunto como el leonés que se dejó la piel.

Lo de Parejo

El Valencia jugó un desastre de partido y destaca la pobre imagen de Dani Parejo. El capitán falló una barbaridad de pases y jugó a un ritmo cansino y lento que contagió a todo el equipo, a todos los observadores del duelo les costó reconocer en ese jugador a un Parejo que normalmente suele definir los partidos. Es muy triste ver a un jugador así tan descolocado como sucedió ayer con Parejo, su escaso interés. Fue objeti de un férreo marcaje por los hombres de la Cultural, pero eso no implica borrarse del partido.

Los dos delanteros

Jugaron de entrada Gameiro y Kang In Lee. El coreano no acaba de dar con la tecla que le permita afianzarse y el francés está a años luz de lo que otras veces le hemos visto. Y eso fue el Valencia. Un equipo sin alma incapaz de doblegar claramente a un Segunda B. Fue una pena de partido si te sientes valencianista, si te has pasado estos días sufriendo porque se vaya Rodrigo. Felicitar a la escuadra anfitriona, la Cultural y Deportiva Leonesa, un aplauso enorme.

