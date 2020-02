Quiero ver un buen Dani Parejo ante el Getafe

El fútbol del Valencia CF, el buen fútbol del Valencia, nace de forma casi continua de la calidad de Dani Parejo para sentar cátedra ahí en el centro del campo y ser el distribuidor de juego de este equipo que no tenemos muy claro cuál es su nivel. De pronto parece un equipazo que se come el mundo como de pronto, caso del duelo ante el Real Mallorca, baja los brazos de una forma brutal. Y es ahí donde el Valencia CF debe reaccionar y funcionar con normalidad en todos y cada uno de los partidos y para que eso suceda, para ofrecer equilibrio en todos y cada uno de los partidos, tenemos un jugador con un carácter especial, puro talento, al que veo ligeramente agotado y que responde al nombre de Dani Parejo. Si Parejo está en forma y con normalidad el equipo suele funcionar con un alto ritmo de juego. Ahora bien, si Parejo se difumina, si Parejo no está en el partido, el Valencia pierde el rumbo y eso es preocupante. Lo cierto es que Parejo no hizo apenas acto de presencia en el duelo de Copa ante el Granada y ahora, medianamente agotado, es el que debe guiar al Valencia en un terrible duelo contra el Getafe para intentar colocar al equipo en plaza de Champions.



Getafe

Y el Getafe no es un equipo cualquiera. Nos puede caer bien o mal, pero indudablemente sabe a lo que juega y lleva ya cierto tiempo rindiendo a un nivel muy elevado para su teórica categoría. Y esa es una realidad incuestionable y peligrosa para este Valencia CF que tiene el equipo muy justito y eso ante el Getafe es casi un suicidio. Si el Valencia juega bien sin duda puede ganar al Getafe. Ahora bien, para jugar bien necesita imperiosamente que Parejo ande fino y conduzca al equipo al nivel que teóricamente le corresponde. Eso es así de fácil decirlo pero igualmente difícil cumplirlo. Si está Parejo fresco y en forma, si está Parejo sin perder balones tontos al borde de su propia área y da pistas a los rivales, tendremos un problema grave tanto de juego creativo como de contención. Y miren una cosa, si Parejo sí que está bien yo le daría sin dudarlo la manija del partido. Ahora bien, si vemos al Parejo que vimos ante el Granada yo le otorgaría una plaza en el banquillo para que recupere fuerzas y aterrice al fútbol normal que siempre suele llevar en su botas. Un buen Parejo es vital. Y un Parejo endeble es vital también... pero para que no juegue.



La presencia de Guedes

Para mí fue sorprendente y hasta doloroso observar como Celades dio entrada a Gonçalo Guedes contra el Granada con el uno a uno en el marcador y ocupando la posición de Ferran Torres, que se tuvo que marchar al banquillo antes de tiempo. Y Guedes está para ir sumando minutos pero no para meterse así de golpe y porrazo en una guerra semejante. Yo no entendí su cambio así como tampoco comprendí la razón por la que Wass fue titular en el lateral diestro en lugar de Florenzi. Yo al italiano lo hubiera puesto de titular de entrada, así, sin más.

