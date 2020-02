Espero que Guedes nos sorprenda

Un Valencia repleto de bajas y de jugadores ausentes de la convocatoria se mide este miércoles a la Atalanta en este duelo inicial de octavos de final de la Champions en San Siro y el equipo de Celades viaja un poco contra las cuerdas en su línea defensiva, pero con la obligación de alinear a Guedes en el once titular para que forme pareja en el ataque junto a Maxi. Y el uruguayo necesita a un buen jugador a su lado como el portugués para marcar un golito en tierras italianas que dé toda la vida del mundo al Valencia pensando en el partido de vuelta en el viejo y entrañable coliseo de Mestalla. Rodrigo ya saben que está lesionado o no recuperado todavía y Celades confía ya de inicio en la recuperación absoluta de un futbolista como el portugués, que en un buen estado de forma la puede liar a favor en cualquier partido. Ya va siendo hora de que en un partido crucial para el Valencia en la actual temporada el nombre de Guedes resuene positivamente por toda Europa. Y calidad tiene de sobra, solo falta que nos la demuestre con todo su repertorio en un partido crucial en la actual temporada.

Miren, en el campeonato nacional de Liga estamos, como muchos otros equipos, a tiro de piedra de una plaza Champions. En ese caso sí que existe la prisa pero no la urgencia, tenemos tiempo para clasificarnos si hacemos las cosas bien. Ahora bien, donde no hay más tiempo que el presente es en este duelo de Champions que comenzamos hoy en tierras italianas. El Valencia viaja en cuadro pero confiando a lo bestia en un recuperado Guedes del que todos esperamos esta temporada que llegue ese día, hoy mismo, en el que la rompa y saque a relucir todo su talento y buen fútbol en un solo partido. Jugar contra os italianos no es fácil para ninguna escuadra, pero si el Valencia quiere seguir adelante no tiene más alternativa que salir vivo de San Siro y si es posible con un golito a favor de esos que te ponen el partido de vuelta en tus manos para pasar la siguente eliminatoria.

Y es en ese aspecto donde yo espero a Guedes con toda mi alma. Tiene talento y tiene un disparo fulminante para hacer ese golito que tanto bien nos haría y que tan renqueante dejaría al Atalanta para el partido de vuelta en el coliseo de Mestalla. Miren, así a priori los italianos nos respetan poquito, piensan que éramos el equipo más fácil para medirse en octavos de final de la Champions y la presencia del Valencia es para ellos como un regalo que les hizo el sorteo en esta Champions que ayer comenzó a dar sus primeros pasos. Y ese síntoma que tienen los italianos de pensar que son los favoritos se puede volver en su contra a poquito que este Valencia lastimado por las bajas juegue un duelo parecido al del pasado viernes contra el Atlético.

