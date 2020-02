Este Valencia está en deuda con su afición

No le demos más vueltas ni nos distraigamos con noticias pasadas o futuras. Hoy lo que importa es el presente -en el fútbol siempre manda el presente, el pasado y el futuro son pura especulación-, y en este presente el Valencia CF está obligado a dejarse la piel como homenaje a una afición que necesita ver que su equipo sigue vivo. Y sí, el Valencia CF está cargado de bajas pero esas bajas no deben impedir doblegar a un Betis que se encuentra en la clasificación a seis puntos de distancia boca abajo y de paso rendir un sincero y cálido homenaje a una afición que asiste atónita a todo lo que está ocurriendo. Y yo sinceramente lo tengo claro. Si yo fuera futbolista del Valencia, con un dueño que no se sabe muy bien lo que hace y una afición que solo es la dueña del club sentimentalmente -que sí, que eso es mucho pero no suficiente- yo me dejaría la piel en cada jugada par que no se escaparan lo tres puntos y el valencianismo siga soñando en un objetivo que se aleja y que parece complicado. Por ello insisto en que si yo fuera jugador no faltaría mi esfuerzo pensando en toda esa gente que quiere al Valencia con un cariño absoluto, que han pasado ese sentimiento de padres a hijos, y que en este momento se encuentra en una situación de desamparo más importante incluso de la que padecen los propios futbolistas que en los últimos partidos han saltado al campo con una temeridad angustiosa y que no han dado una a derechas para descalabro de un personal que se merece de todo menos esto. El Valencia CF, entendamos o no entendamos a Singapur, siempre debe ser otra cosa sobre el terreno de juego que lo que estamos viendo con tristeza y goleadas últimamente. Este equipo necesita rigor y esfuerzo en todas y cada una de sus acciones y en todas y cada una de sus líneas.



Dos soldados



En lo meramente futbolístico Celades parece dispuesto a apostar de nuevo por el portugués Gonçalo Guedes en el ataque junto a Maxi Gómez. Espero que Guedes entienda que el de hoy es el día perfecto para dar el paso al frente que muchos le estamos reclamando. Lo necesita el equipo y lo necesita también el club, que conviene recordar que estamos ante el fichaje más caro de la historia del Valencia CF. De todo, lo más destacable es el regreso de dos guerreros que siempre dan ejemplo como Gabriel Paulista y José Luis Gayà. Tengo la sensación que con ellos en el equipo el Valencia CF tiene espíritu, tiene alma, que es lo que más necesita en estos momentos. Futbolistas como ellos dos son la mejor receta para ganar al Betis de Rubi, un equipo blandito que llega además en un mal momento deportivo. El Valencia CF tiene que aprovechar los nervios de los verdiblancos.