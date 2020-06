Dejemos de protestar

Las cartas del Valencia vienen mal dadas en la recta final de esta extraña temporada. Es cierto que existe una especie de linchamiento general por parte de los árbitros pero tampoco es menos cierto que este equipo no da la talla cuando debe hacerlo. El equipo camina por esta Liga medianamente apaleado y por otro lado a eso debemos sumarle todas las carencias que demuestra la escuadra de Celades de una forma francamente exagerada. Sí, el estamento árbitral parece tener normas claras para perjudicar al Valencia CF, pero eso no tiene que ocultar que el propio Valencia ha fracasado ya muchas veces en su intento de estar con los equipos grandes den la clasificación.



Un rival asequible

Si salvamos los buenos minutos de esa primera mitad ante el Madrid, los últimos partidos del Valencia CF invitan de alguna forma al pesimismo si tenemos en cuenta que solo ha levantado un partido de los últimos diez jugados. Ahora bien, esa imagen de equipo débil y perjudicado por el estamento arbitral tiene que cambiar en un visto y no visto. No caben más lamentos y lo que es obligatorio este domingo es ganar a un rival asequible y en teoría con un nivel inferior a los de Celades. Ya no se trata de protestar por esta o aquella jugada. De lo que se trata, por contra, es de jugar ya de una vez un partido sólido y sacar los tres puntos ante Osasuna de forma innegociable. El equipo hará bien en olvidar la polémica en el momento en que pise el césped, no le va a beneficiar en nada.



Palabras certeras

Rodrigo Moreno tiene razón cuando comenta por las redes todas las injusticias que está sufriendo este equipo, pero tiene más razón todavía cuando decide mandar un mensaje claro y rotundo que no pasa por otra cosa que por ganar con solvencia este partido ante Osasuna. Si realmente el Valencia CF quiere estar en Europa la próxima temporada, con lo que eso implica de valor económico y de valor real en el fútbol español y europeo, no hay más alternativa ni hay más excusas. La Champions queda lejos, pero un tropiezo más sería despedirse por adelantado.



Todo el apoyo

Y yo les voy a ser sincero. Es evidente que no podremos acudir a Mestalla para apoyar al equipo, pero de alguna forma este Valencia necesita el empujón definitivo de todo el mundo si quiere obtener al final de temporada los objetivos mínimamente pendientes para un equipo de su categoría. Y es cierto que ante Osasuna el equipo de Celades presenta un buen número de bajas, pero eso no es motivo para no luchar por esos vitales tres puntos en juego. Europa pasa por ganar partidos y dejarse de llorar ante la injusticias, que evidentemente existen, pero en el fondo no conducen a ninguna parte. Una victoria ante Osasuna es absolutamente vital y esperemos que esa victoria sirva también para cargar de moral a este equipo medianamente desnortado. Hace falta ver otro Valencia y eso es obligatorio empezar a verlo esta misma tarde.