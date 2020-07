Nos regalan Europa, hay que aprovecharlo

La suerte juega permanentemente a fútbol y la suerte puede tener muchas cualidades, pero rara vez es justa y rara vez actúa con una lógica aplastante. Y la última ocasión que hemos tenido la suerte de ver cara a cara la suerte es justo ahora, en un momento crucial y final de la temporada, y esa suerte caprichosa nos otorga el poder de estar en Europa la próxima campaña a poquito que hagamos bien el escaso trabajo que nos queda. De entrada, lógicamente, es obligatorio vencer en este partido frente al Leganés para seguir aspirando a jugar la Europa League. Cualquier otro resultado sería desafiar a la suerte, no siempre van a perder todos los demás.



La magia de Voro

En todo este rarete escenario que afecta al Valencia CF, debemos tener en cuenta a Voro, a los conocimientos de Voro y a la buena suerte de Voro cada vez que coge al equipo en situaciones adversas pero cruciales. Y ahora, casi sin venir a cuento y dando casi por sentado que el Valencia y Europa estaban a kilómetros de distancia, va y se producen una serie de resultados alucinantes que benefician al Valencia de una forma tan maravillosa como injusta. Sería muy importante estar en Europa la próxima campaña por mucho que el equipo y el club, dando un palo de ciego tras otro desde que esto comenzó hace casi un año, no hayan hecho méritos.



Hago un paréntesis

Y miren, veo tan crucial que el Valencia consiga estar en Europa que voy a dejar a un lado las cosas de Peter Lim para regresar al equipo y pensar y escribir que si Voro saca lo mejor de esos jugadores que ahora tiene a su cargo se puede producir el milagro, se puede lograr contra todo pronóstico un objetivo que debería ser obligatorio para el Valencia CF de competir en Europa la próxima campaña.



Y una tontería

Y miren, si lo logramos, si el Valencia CF al final se mete en Europa habrá sido pese a los manejos de Peter Lim y no gracias a la ayuda de Peter Lim. Doy por sentado que el máximo accionista es el dueño del Valencia y que no piense mover un dedo para venderlo. Ahora bien, yo lo que sí espero o sí me gustaría, es que Lim dejara de especular con el Valencia y formara un bloque serio y competitivo sin más. Lim debería saber que de esa forma, sin sus torpezas habituales, su negocio también sería mejor. Buen negocio, más dinero y mejor Valencia CF... para todos.