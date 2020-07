Otro mensajito para Peter Lim

Estimado Peter -lo de estimado lo pongo porque es lo normal al inicio de cualquier carta, en realidad a fecha de hoy no lo siento especialmente-, esta especie de carta es simplemente para que atienda esta solicitud de un simple valencianista que está un poco harto de sufrir y que necesita que su equipo describa un toque de normalidad de esos que te dejan ir tranquilo de vacaciones a la espera de que la nueva temporada sí que te reporte alguna alegría de esas propias del fútbol normal.



El tema dice así

Estimado Peter -ahora lo pongo en serio-, dudo mucho que esta carta llegue a sus manos y en el caso de que llegara dudo más de que le preste un poquito de atención a este mensaje que solo pretende construir y para nada destruir su reinado. Soy consciente que un grupo amplio de valencianos lo hicieron tan rematadamente mal -lo del Valencia CF y casi todo- que al final provocaron que Bankia diera luz verde a la venta del club y por lo tanto, para sorpresa de muchos, aterrizó usted por estas tierras.



Bankia está feliz

Y mire, sé que sabe hacer las cosas bien cuando le da la gana y por eso en el banco está tranquilos con su gestión. Algún valenciano del banco puede estar triste por la pésima marcha de tu equipo, pero un banco no se dedica a sentimientos sino a dinerito contante y sonante y usted por ahí digamos que cumple con su parte del plan. Bien, explicado todo esto y dando por sentado que mi Valencia realmente es su Valencia, le voy a respetar como máximo accionista y le voy a pedir alguna cosita a la que no tengo derecho, pero a la que me gustaría que le prestara un poquito de atención. Mire, 'amigo' Peter, tenemos un presidente que tiene toda su confianza pero que a la vez es un auténtico desastre. El tema es sencillo, Peter. Pone usted un presidente que esté a su altura, tranquiliza de esta manera a las masas, usted sigue trabajando mientras el Valencia CF funciona con cierta normalidad, algo que en estos momentos parece más que imposible.



Ya acabo

Vale, esto es todo cuanto tenía que decir y ahora solo voy a buscar a un buen traductor de inglés para que le haga llegar este texto a Singapur. Y yo espero que le guste. No hay en estas líneas ninguna falta de respeto, solo le mando una idea que sería buena para el Valencia CF del que usted es máximo accionista. Ojalá me haga caso, yo es el único paso que veo factible.



