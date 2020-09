Mi corazón está con los futbolistas

No tengo remedio. Me apasiona el fútbol, me encanta el fútbol, soy del Valencia CF desde que tengo uso de razón y eso no va a cambiar en la vida, pese a que algunos se empeñen en poner zancadillas a este club histórico y querido. Pues bien, la Liga ya está llamando a nuestra puerta, a la puerta de todos, y yo debo confesar que por un lado tengo cierto miedo de lo que pueda suceder y por el otro lado no puedo evitar que mi apoyo a los jugadores del Valencia -ojo, digo jugadores, no club en general- sea del todo incuestionable. Espero un Valencia meritorio y eso lo vamos a ver en apenas dos días.

Lo confieso

Miren, me siento de parte de todos esos valencianistas que sufren por las redes sociales y debo reconocer que de cara a este partido lo primero que debo hacer es darle la enhorabuena y un abrazo sincero a toda la gente de la escuadra granota que visita el viejo y entrañable coliseo de Mestalla en esta primera cita de la temporada. Pero vuelvo a decirlo. Respeto el buen trabajo del Levante UD -siempre debemos añadir UD cuando hablemos del club granota como hace tiempo explicó estupendamente Vicente Furió en su columna de opinión- pero insisto, soy xoto o choto de toda la vida y eso no lo va a cambiar ni el Levante UD, ni Peter Lim, ni mucho menos este Anil Murthy que ya no sabemos bien de qué va.

Con sinceridad

Pues bien, este artículo está dedicado al debut en Liga del Valencia CF y más concretamente al debut en Liga de los jugadores del Valencia=. Quedan pocos profesionales a las órdenes de Gracia y los fichajes llaman la atención por su pura ausencia a estas alturas de la pretemporada. Pese a todo eso confieso que mi corazón estará de parte de los futbolistas que salgan a jugar y espero y deseo una victoria de los blanquinegres para empezar una temporada complicada.

Voto por Gracia

Por otra parte siento una especial simpatía por un tipo que ha llegado a este club esperando encontrarse un Valencia en construcción y se ha encontrado en realidad un Valencia en destrucción que él tiene que conducir con la mayor suerte de todos los mundos mundiales. Tengo mil dudas y mil respetos hacia el Levante UD. Pero saben, en el fondo sí espero una victoria de nuestro Valencia. Si los futbolistas juegan con el mismo corazón que tienen todos ustedes la victoria es posible.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.