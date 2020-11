Partidazo en homenaje de Juan Sol

Vale, sí, pensar a estas alturas en el próximo partido del Valencia CF da la impresión de que es algo exagerado e incluso un recurso facilón por mi parte. Pero, les soy sincero, la selección me importa, pero la encuentro algo secundario cuando está el Valencia de por medio. Ayer jugó España y, sí, vi el partido, pero no pienso hacer el más mínimo comentario. Por contra se me va la cabeza y pienso en el siguiente partido de Liga del Valencia y así de entrada pido perdón por el titular que he puesto en esta columna. Jugamos contra el Deportivo Alavés en su propio campo y será ese día cuando el Valencia CF actual estará obligado a demostrar un par de cosas que espero que todos ustedes estén de acuerdo conmigo. Por un lado deben seguir el fútbol practicado contra el Real Madrid e intentar llevarse este complicado partido que nos daría un aire fundamental para creer, ya del todo, en este equipo en plena formación. Y además tenemos una segunda opción, en este caso una obligación superior y enorme, y todos los jugadores que salten al césped de Mendizorroza deben pensar por narices que ese partido y su entrega a lo bestia se la deben dedicar a Juanito Sol, como homenaje de despedida a una leyenda del fútbol español y mundial. El esfuerzo, la entrega y, cómo no, también una victoria.



Yo sí creo

Les voy a ser franco y debo decirles que tras el partido contra el Real Madrid me han entrado unas ganas tremendas de apoyar a este grupo de jugadores, abandonados a su suerte por su lejano amo. Hoy en día sí creo en ellos y estoy convencido de que vamos a tener una temporadita dura y complicada, pero a la vez nos va a servir para empezar a descubrir a jugadores que han sabido dar un paso al frente justo en el momento adecuado. Y francamente, el Deportivo Alavés es un equipo que me cae bien desde la época en la que tuvieron a Mané de entrenador y estoy convencido, como pasa siempre, que se van a dejar el alma en ese duelo contra el equipo de Gracia. Ahora bien, tras meterle cuatro al Real Madrid en el último partido de Liga, debemos reconvertirnos y aprovechar esa inercia. Jugando así, serios, trabajando y defendiendo de cine, sí podemos hacer algo interesante en este Liga y ya de paso fastidiar un poco a todos los que desde Madrid no paran de pegarle caña al Valencia CF para mantener contento a su amado jefe, que no es otro que el tal Florentino Pérez.



Y Don Carlos Soler

No sé si alguien albergaba dudas, pero debo decir que por mi parte me fío un montón del fútbol y del compromiso de Don Carlos Soler, más allá de los penaltis y del hat-trick al Real Madrid. Tenemos un guía, un futbolista que asume la responsabilidad, y eso es vital para este equipo.



