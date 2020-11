Racic puede darle un repaso hoy a Kondogbia

Si el fútbol se pudiera ver en Mestalla hoy la afición tendría tres claves casi de obligado cumplimiento. La primera es obvia e innegociable por eterna y siempre presente. Consistiría en animar a muerte a tu equipo sabiendo que en principio es inferior a su rival de turno. En segundo lugar el objetivo sería Kondogbia al que el personal tiene entre ceja y ceja por su forma de pirarse del Valencia CF con engaños y malas maneras. Y la tercera clave sería irreprochable y consistiría en pitar al Atleti para ponerle nervioso y darle alas al Valencia CF. Tres premisas que ya saben que son impropias por la situación actual y en este caso el único que gana es el grupo de Meriton, Anil Murthy en concreto, al que el personal le dedicaría una bronca descomunal por su patética gestión y de alguna forma dejarse notar en estos tiempos donde el Covid y los disgustos deportivos nos están manipulando la vida a todos los que llevamos un murciélago en el escudo... cosa que indudablemente me sucede a mí mismo.



Un día rarete para Racic

Y dentro de todos los intereses que mueven un partido de fútbol, en este caso existe uno que por encima de cualquier otro me llama la atención de forma inequívoca y que espero que el final de la misma represente un triunfo para un jugador del Valencia CF, al margen del resultado final del partido. Y ese jugador al que me refiero se llama Racic y su lucha particular será contra un Kondogbia que engañó al Valencia con su chunga marcha... y me engañó a mí también por su forma poco ética y tramposa de marcharse del Valencia.



La Champions nos ayuda

Por último, y aunque en este caso lo comente con un pequeño toque de tristeza, debo decir que los partidos de Champions, bueno, perdón, me refiero únicamente el partido de Champions que no ganó el Atleti, y que le puede pasar cierta factura por el esfuerzo realizado hace tan sólo unos días. Doy por seguro, pese a sus reticencias en general, que Simeone va a cambiar hasta al apuntador para este duelo de Mestalla. El Atleti suele repetir equipo de forma continuada, pero eso a estas alturas sería un riesgo que no debe correr y que de alguna forma el sentido común le debe invitar al técnico argentino a formar un once con jugadores poco habituales, lo que no quiere decir que sean malos, pero sí quiere decir que no serán ni de broma los mismos o parecidos a los utilizados para la Champions.Al igual que va a suceder con Kondogbia también van a actuar otros jugadores que no suele utilizar dándoles muchos minutos Simeone. Ojo, no digo que sean malos. Sí digo que veremos en Mestalla un Atleti especial y con menos rigurosidad y eso es bueno para el Valencia CF.



Más opiniones de Vicente Bau.