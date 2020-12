¿Qué pasa de nuevo con Kang In Lee?

No es la primera vez que le pasa, pero ya empieza a ser bastante frecuente con un tipo idolatrado en su Corea del Sur natal y admirado en medio mundo por su juventud y talento. Algo raro pasa con él y los últimos entrenadores que ha tenido el Valencia CF, Javi Gracia incluido. Apenas cuentan con él, no parece interesar su fútbol y lo habitual es que sea carne de banquillo un partido tras otro. Así las cosas tenemos a un nano -y lo de nano lo digo por su tremenda juventud- que es un activo importante del lcub, que está en un equipo que como sabemos se ha debilitado por las tribulaciones de Peter Lim, pero ni así, ninguno de los últimos entrenadores del Valencia que ha apostado decididamente por él. El tema suena raro y obliga a preguntarse la razón. El último ejemplo lo tuvimos contra el Atlético de Madrid, en el que jugaron prácticamente todos los futbolistas del primer equipo que estaban en el banquillo excepto él. Ni un solo minuto, señores.

Le toca a Gracia

La decisión final obviamente en estos momentos es de Javi Gracia, pero el dato que es necesario aportar es que ninguno de sus predecesores se caracterizó por darle minutos a Kang In Lee. Debo confesar que a mí me llama mucho la atención que Sobrino, en el último partido con el Atlético, tenga algunos minutos mientras el surcoreano simplemente se dedica a calentar la banda, preparado para nada viendo como el entrenador agotaba en esta ocasión los cinco cambios sin que lo llamara a él. Sorprende la suplencia reiterada de un jugador que tiene fútbol en sus botas.

Mis preguntas

Visto que ni Marcelino ni Celades ni tampoco Gracia han confiado en su potencial, eso invita a hacerse unas cuantas preguntas que dejo en el aire. Algunas las ha contestado alguna vez el entrenador, que se limita a decir que no pueden jugar todos... ¿Entrena mal? ¿Está demasiado crecido y necesita un toque de atención especial para que madure y realmente sea importante para el equipo? ¿Sus compañeros le aprecian o están de él hasta las narices? Como ven tengo muchas preguntas y muy pocas respuestas para dejar clara la razón de la suplencia de Kang In. Miren, en una escuadra casi raquítica por culpa de los desmanes del máximo accionista llama poderosamente la atención que a Kang In Lee no se le dé ni bola. Antes, en tiempos pasados, con una plantilla de jugadores bastante más amplia y experimentada, con un jugador como Rodrigo que era titular indiscutible en esa posición, se podía hasta entender que tuviera más dificultades para jugar minutos. Ahora bien, este Valencia CF está en cuadro si hablamos de futbolistas y eso lo saben hasta en China. ¿Ustedes lo entienden? Yo desconozco la respuesta. Pero llama la atención la situación de este futbolista, lo que está pasando es en definitiva raro.

