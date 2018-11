Ocho de cada diez casos de diabetes 2 podrían evitarse con hábitos saludables

La diabetes es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en España con 6 millones de afectados y 400.000 nuevos diagnósticos cada año, sin embargo los expertos aseguran que 8 de cada 10 casos de diabetes tipo 2 se podrían evitar con hábitos de vida saludables.

Así lo han destacado hoy desde la Federación Española de Diabetes (FEDE) con motivo del Día Mundial de esta enfermedad que se celebra mañana bajo el lema "Familia y Diabetes", con el que quieren llamar la atención sobre la importancia del entorno del enfermo tanto en prevención, como en detección y control de la patología.

Según el presidente de FEDE, Andoni Lorenzo, cada día se diagnostican en España 1.050 nuevos casos de diabetes tipo 2 y, a pesar de ello, aún se estima que existen unos 2,3 millones de pacientes sin diagnosticar.

Entre los síntomas que puedan alertar de la existencia de esta enfermedad, destacan la micción frecuente y abundante, sed anormal, pérdida de peso repentina, apetito exagerado, cosquilleo en manos y pies, visión borrosa, etc.

La detección precoz de la diabetes es fundamental, ya que podría reducir hasta en un 20 % el riesgo de las complicaciones asociadas a esta enfermedad.

Sin embargo, para el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Luis Llisterri, el panorama de la diabetes en España no presenta un futuro muy optimista, ya que según los datos de la última Encuesta Nacional de Salud las cifras de obesidad y sedentarismo en jóvenes van en aumento y esto se traduce en más casos de diabetes en el futuro.

"Estamos fallando en la prevención" de la enfermedad, ha subrayado Llisterri, que ha lamentado que, según datos de una encuesta reciente, el 40 % de la población admite que no realiza nunca ejercicio físico.

También el presidente de FEDE se ha referido a los altos datos sobre obesidad juvenil y ha recordado que el 18 % de los adolescentes menores de 18 años tiene sobrepeso y un 10 % es obeso.

En este sentido, la presidenta de la Sociedad Española de Diabetes (SED), Anna Novials, ha incidido en la importancia de la familia a la hora de adoptar hábitos de vida saludables desde la infancia.

También la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, ha abogado por la prevención de la patología desde la familia, las escuelas y también desde las entidades locales, como los ayuntamientos, que deben facilitar las áreas de ejercicio y el acceso a los centros deportivos.

En cuanto al control de la enfermedad, Llisterri ha explicado que la diabetes es una de las principales causas de entrada en hemodiálisis y también la primera causa de ceguera.

A pesar de ello, el presidente de Semergen ha denunciado que el 30 % de los pacientes con diabetes 2 no tiene hecho un fondo de ojo en los últimos 2 años, cuando es una prueba que debería realizarse anualmente, el 15 % no se ha realizado un electrocardiograma y el 60 % no tiene exploración de pie diabético.

También sobre el control de la enfermedad, el presiente de FEDE ha señalado que el 44 % de los diabéticos no es adherente al tratamiento pautado por su equipo sanitario, un dato "alarmante" que mejoraría si los enfermos y sus familias recibieran educación diabetológica.

"La diabetes es una enfermedad desconocida y muy cruel, no da tregua y la mal adherencia la tratamiento tiene complicaciones muy graves", ha advertido Lorenzo, que ha recordado que cerca de 25.000 personas mueren cada año por causas, directas e indirectas, relacionadas con la diabetes, especialmente las enfermedades cardiovasculares.

Además, 7 de cada 10 amputaciones de extremidades inferiores se deben a la diabetes, según la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y España es el país europeo en el que se producen más amputaciones por esta patología.

La diabetes supone un gasto sanitario de 23.000 millones de euros en España, teniendo en cuenta los costes directos (5.400 millones) e indirectos (17.600 millones).