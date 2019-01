Cinco niños en la UCI por bronquiolitis y 50 más ingresados en los hospitales de Alicante

La provincia de Alicante ha registrado en los últimos días un importante aumento de casos de bronquiolitis, que ha obligado a ingresar a casi medio centenar de niños menores de dos años en los distintos hospitales públicos de la provincia. Los pediatras consultados por el diario Información señalan que el virus de este año está siendo especialmente virulento con los niños más pequeños, por debajo de los seis meses, lo que está provocando más ingresos que otros años.

De hecho, cinco de estos menores han tenido que ser hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales General de Alicante (cuatro) y General de Elche (uno), según han confirmado fuentes sanitarias. Otra lactante permanece aislada en un box de neonatos del Hospital de Sant Joan debido a que apenas tiene unas semanas de vida.



Los datos

En la ciudad de Alicante han tenido que ser ingresados en la última semana 30 niños, 20 en el Hospital General, cuya unidad de Lactantes está al cien por cien, y 10 en el de Sant Joan. En el Hospital General de Elche hay 7 menores ingresados por bronquiolitis por «virus respiratorio sincitial» y en el servicio de Urgencias se están atendiendo a una media de 60 niños por este problema, cuando en las semanas previas eran unos 30.

Mientras, en el Hospital del Vinalopó hay un menor de seis meses ingresado. En el Hospital General Universitario de Elda hay tres lactantes ingresados y en el de la Vega Baja (Orihuela) hay dos casos de niños con bronquiolitis ingresados que se irán de alta en uno o dos días. En el Hospital de Torrevieja también han sido hospitalizados en los últimos días a dos menores.

Desde el Hospital de la Marina Baixa confirman también la virulencia del virus de este año, ya que tres de los lactantes que tenían ingresados han tenido que ser intubados de urgencia y han sido trasladados al Hospital General de Alicante. Por último, en la zona de Alcoy no hay niños ingresados en el hospital, y sostienen desde el centro sanitario que este tipo de dolencias van este año con retraso en esa zona de la provincia. La mayor incidencia del virus se espera para las próximas semanas.

Mercedes Juste, jefa de Pediatría del Hospital de Sant Joan, recuerda que la bronquiolitis es una enfermedad causada por un virus, que provoca una inflamación de la parte final de los bronquios y afecta a todo el aparato respiratorio. «Los principales síntomas son que al niño le cuesta mucho respirar y tose. De manera indirecta deja de comer porque se fatiga». El virus afecta a los menores por debajo de los dos años. «Por encima de esa edad ya se habla de broncoespasmos». En los niños lactantes por debajo de los seis meses es cuando el contagio reviste mayor gravedad.

Los especialistas recuerdan que la bronquiolitis no tiene un tratamiento específico y solo se pueden tratar los síntomas. «Los medicamentos para la tos no están indicados en estos casos porque solo enmascaran la enfermedad», señala Antonio Redondo, pediatra en el hospital Vithas Medimar Internacional. Y es que la tos intensa en estos casos «es un síntoma de que el niño tiene moco en los bronquios y necesita expulsarlo». Tampoco se debe administrar mucolíticos ni antibióticos, ya que como recuerda este especialista la patología está causada por un virus y no por una bacteria. El único tratamiento efectivo «es dar mucho líquido y en los casos en los que el niño tiene muchas dificultades para respirar se le puede administrar un broncodilatador para que le ayude a respirar mejor».



Tos persistente

La bronquiolitis es una de las patologías que más ingresos origina en menores de dos años y más consultas a los pediatras de Atención Primaria. De hecho, un estudio elaborado por el Área de Investigación en Vacunas de Fisabio entre los años 2008 y 2012, en el que se siguió a 199.207 niños en la Comunidad, revela que 40.126 (20,1%) tenían bronquiolitis en el periodo del estudio. La mayor incidencia en las consultas de los centros de salud se dio en menores de un año. En los meses de diciembre y enero es cuando más incidencia causó el virus.

Las mayores tasas de hospitalización, según los autores de este informe, se dan en el primer año de vida, fundamentalmente en las doce primeras semanas.

Desde la Asociación Española de Pediatría recuerdan que en niños previamente sanos, la enfermedad dura entre 7 y 12 días, pero la tos puede persistir durante muchos más días.

Algunos niños, después de haber tenido una bronquiolitis, y especialmente durante el primer año después de ésta, cuando se vuelven a resfriar pueden volver a tener dificultad respiratoria.

El virus que causa la bronquiolitis más frecuentemente es el VRS, virus respiratorio sincitial. Este virus, en nuestro medio, es más frecuente de noviembre a marzo. Según explican desde la Asociación Española de Pediatría, la enfermedad se contagia principalmente tocando objetos que ya están contaminados con el virus (por ejemplo, juguetes, chupetes,... en los que suelen quedarse gotas de saliva o mucosidad con el virus) y luego al frotarse los niños los ojos, la nariz o la boca. También puede contagiarse inhalando partículas infectadas procedentes de alguna persona portadora del virus, es decir, respirando gotas de pequeño tamaño que genera la persona que tiene el virus al toser o estornudar.