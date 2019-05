Adelgazar: El fácil truco que debes aplicar en tu cocina para adelgazar... ¡sin pasar hambre y sin esfuerzo!

En lo que respecta a adelgazar, no todo tiene que ver con la alimentación. También importan mucho tus hábitos... y lo que tengas a la vista. En este sentido nutricionistas como Miquel Girones aseguran que hay una serie de trucos para adelgazar que puedes aplicar en tu vida diaria y que te van a ayudar en el objetivo que te has marcado en la 'operación bikini' de este 2019: perder peso de forma segura y sin riesgos. No en vano, lo que seguro que más temes es caer en el tan cacareado "efecto rebote".

Entre los consejos más útiles encontramos el de volver a organizar tu cocina. Girones asegura que lo más importante a la hora de cuidarte es tener siempre a mano productos sanos. Es decir, no tienes que luchar contra los impulsos que te llevan a comer dulces, lo que tienes que evitar es tenerlos a la vista. Si no puedes acceder a ellos, no los vas a comer. Y los vas a acabar cambiando por un plátano, unas fresas o un kiwi. La fruta siempre es una buena idea y más en esta época del año. La primavera y el verano son las estaciones más apropiadas para empezar a comer más fruta. No en vano, hay más variedad. Desde el melocotón a las cerezas pasando por los aguacates que te pueden solucionar cualquier problema.



Cuidado con privarte del todo

Alimentarte a base de productos naturales que no han sido procesados por la industria alimentaria es uno de los pilares básicos a la hora de perder peso. Los nutricionistas aseguran que no es bueno privarse de forma constante de alimentos. Más bien al contrario. Si dejas de comer algo y luego vuelves a ello tu cuerpo va a dejar de adelgazar.

Paso a paso será más efectivo

Pero también es importante moverse más. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que tienes que dar, como poco, 15.000 pasos cada día para estar saludable. Si tu objetivo es bajar peso y perder barriga deberías dar como poco 20.000 pasos al día. ¿Cómo lo puedes hacer? Moviéndote más. Fijando horas en la mañana o en la tarde sólo para pasear, moviéndote después de cada comida y de cada cena y llevando una dieta sana y equilibrada que te permita hacer una actividad física tan necesaria como imprescindible si lo que pretendes es llegar a tiempo a la 'operación bikini' en la que muchos están inmersos desde hace un tiempo y que esperan que pueda llegar a buen tiempo antes del verano.



