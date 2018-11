Elisa Leonida Zamfirescu: el recuerdo de Google a una de las primeras ingenieras

El buscador más internacional homenajea este sábado 10 de noviembre el nacimiento de una de las primeras ingenieras de la historia. Se trata de la rumana Elisa Leonida Zamfirescu, nacida en Gala?i en 1887 y fallecida en Bucarest el 25 de noviembre de 1973, una pieza clave en el sector.

Tras finalizar el instituto, Zamfirescu quiso matricularse en la Escuela Nacional de Caminos y Puentes de la Universidad Politécnica de Bucarest, pero no fue admitida debido a los prejuicios sexistas.

Elisa no tiró la toalla y se mudó a Berlín, y en 1909 se inscribió en la Universidad Técnica, en Charlottenburg, donde se graduó en 1912. No obstante, allí también tuvo que hacer frente a los prejuicios machistas que definían el perfil de una mujer con 'las tres K'—Kirche, Kinder, Küche (iglesia, hijos, cocina)— algo a lo que no claudicó.

Los directores de la Escuela finalmente la aceptaron ya que hablaba perfectamente el alemán y dominaba las matemáticas, física y química. Pese a que sus compañeros la ignoraban, Elisa no desistió y en 1912 se graduó con honores. El decano la denominó "la más diligente de los diligentes", y se convirtió así en la sexta mujer ingeniera del mundo.



Google homenajea los hitos históricos o fechas señaladas con sus doodles

La historia del doodle

Google suele decorar las letras de su logo para celebrar los aniversarios de personajes célebres o fechas claves en el mundo de la ciencia o la cultura, como puede ser el nacimiento de Charles Chaplin, los ganadores del Nobel, el aniversario de 'El Quijote' o bien algún acontecimiento relevante o novedoso o el calendario gregoriano.

El famoso buscador ha sorprendido con doodles interactivos como por ejemplo con el que conmemoró el 30 aniversario de 'Pac-Man', que permitía jugar al famoso videojuego, y que ya hemos comentado.

Otros doodles destacados fueron el dedicado al 70 aniversario del nacimiento de John Lennon, con un vídeo que repasaba la imaginería del Beatle; el 60 aniversario de la publicación de 'Los astronautas' de Stanislaw Lem, con varios minijuegos, o el increíble dedicado a Les Paul, recreando una guitarra inspirada en el maestro de las seis cuerdas que permitía a los usuarios componer canciones.