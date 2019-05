Las averías más comunes de los móviles y cómo evitarlas

Pese a que las ventas de 'smartphones' se han estancado en los últimos meses, parece que los errores y los problemas que estos dispositivos acarrean se han multiplicado. Por suerte, muchos de los fallos que sufren nuestros dispositivos se pueden solucionar sin tener que recurrir a los técnicos.



Tu 'smartphone' va lento



Este problema que acarrean la mayoría de los teléfonos móviles en algún que otro momento no tiene por qué deberse a su antigüedad. Normalmente, si un 'smartphone' va lento se debe a que guardamos en él un gran número de archivos, a que instalamos en él aplicaciones que no necesitamos, a que dejamos que algunas 'apps' funcionen en segundo plano cuando lo las estamos usando o a una combinación de las tres anteriores.

Para solucionar este problema, lo primero que debes hacer es liberar espacio en el móvil borrando caché, todos los archivos y 'apps' que no necesites o pasando tus cosas a la nube. Después, entra en ajustes para ver todas las aplicaciones que tengas instaladas y cierra aquellas que estén operando en un segundo plano.

Es común que con el tiempo el 'smartphone' se bloquee o vaya lento. Shutterstock

Si todo lo demás falla, siempre puedes hacer un 'reset' a tu teléfono (guardando antes una copia de seguridad) para reestablecer los valores de fábrica y eliminar todos los datos que haya acumulado con el tiempo. Si el problema está en que tu dispositivo es viejo e incompatible con las actualizaciones del 'software', a lo mejor es hora de venderlo y hacerte con uno nuevo.

El teléfono se bloquea



Puede ocurrir que tu teléfono se quede bloqueado y no responda ni dándole al botón de inicio. Si esto ocurre lo único que puedes hacer esperar o intentar reiniciar el teléfono. Pero, ¿por qué ocurre? La mayoría de las veces este problema se da por falta de memoria en nuestro dispositivo, algo que se puede solucionar liberando espacio borrando caché y todo lo que sea innecesario.

Sin embargo, que el 'smartphone' se bloquee también puede deberse a que ha sido infectado por un 'malware'. Si crees que ese es tu caso, lo mejor es que te hagas con un buen antivirus y, si aun así sigue fallando, resetees el móvil a sus valores de fábrica.

La pantalla rota



Que se te rompa la pantalla es otra de las averías más comunes de los 'smartphones', ya sea por impactos contra el suelo o por golpes de algún otro objeto contra el dispositivo. Por desgracia, si la pantalla de tu teléfono ya está rota no hay mucho que puedas hacer, salvo cambiarla cuanto antes y prepararte para que no vuelva a ocurrir.

Hazte con una buena funda y un protector de pantalla para reducir las posibilidades de que se te vuelva a romper en el futuro. Además, al guardar el móvil en el bolsillo o en el bolso vigila que no tengan cerca unas llaves o cualquier otro objeto que pueda rayar la pantalla.

Un buen protector de pantalla te evitará muchos golpes y rayones. Shutterstock

Además limpia habitualmente la pantalla para evitar que el polvo se acumule en el dispositivo y entre en él, pero hazlo con paños de microfibra o con cualquier otro material suave para evitar arañazos.



La batería se descarga rápidamente o la carga es muy lenta



Este es uno de los problemas por los que todos hemos pasado en algún momento. Es normal que con el tiempo y el uso la batería de los 'smartphones' vaya rindiendo cada vez menos. Sin embargo, si este problema aparece de repente puede que se deba a un fallo en el dispositivo que podamos arreglar.

Antes de nada, si tu 'smartphone' es de los pocos que quedan en el mercado con batería extraíble, prueba a sacarla y volver a colocarla correctamente ya que puede que no estuviera haciendo buen contacto con el dispositivo. Si no es el caso, lo primero que debes hacer es fijarte en las aplicaciones que has descargado recientemente ya que puede que alguna esté consumiendo tu batería en segundo plano. En ajustes podrás ver el uso que las 'apps' hacen de la batería de tu teléfono.

Con el tiempo la batería de los 'smartphones' se carga más despacio. Shutterstock

También, aunque necesitamos estar conectados al móvil las 24 horas al día, los expertos aconsejan apagarlo de vez en cuando (por ejemplo mientras dormimos) para mejorar la vida de la batería a largo plazo.

Otros consejos que no están de más recordar son utilizar siempre un cargador u un cable 100% compatibles con nuestro dispositivo, bajar el brillo de la pantalla o evitar que el teléfono y las 'apps' se actualicen automáticamente.



Problemas con el 'blueetooth'



Si creías que menos cables significaban menos averías, te equivocabas. Los problemas de conectividad de los 'smartphones' también pueden darse en el 'bluetooth', haciendo que nuestro dispositivo no termine de conectarse con el aparato que queremos. Si apagar y volver a encender este sistema de conectividad o resetear el teléfono no funciona, prueba a borrar el caché del 'bluetooth' desde los ajustes de las aplicaciones. Si el problema continúa, asegúrate de que el teléfono y el aparato que quieres conectar son compatibles.