Tribuna Deportiva

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VÍDEO VALENCIA BC | Valoraciones de Sako horas antes de la final contra el Barcelona

Valencia Basket inicia este jueves en el Roig Arena la serie final de la Liga acb Endesa frente al FC Barcelona, una eliminatoria al mejor de cinco partidos que decidirá el campeón de la temporada. A pocas horas del arranque, antes de la última sesión previa al choque, Neal Sako dejó claro en la mañana de este jueves cuál cree que debe ser la hoja de ruta 'taronja' para poder levantar el título nueve años más tarde. Precisamente, fue de la mano del actual entrenador, Pedro Martínez, cuando cayó la primera liga en 2017.