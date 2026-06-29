Jorge Valero

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Enric Carbonell, a la llegada del Valencia BC a Manises tras ganar la Liga Endesa en Barcelona.

Tras los éxitos de una temporada que ha acabado con doblete tanto en el primer equipo masculino como en el femenino y en un año en el que se ha superado también con nota el cambio de La Fonteta al Roig Arena, el director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, asume nuevos cargos de responsabilidad en el legado deportivo de Juan Roig.

Y es que aunque se mantiene al frente de su condición de CEO del club taronja, a partir de ahora pasa a liderar también la gestión del Roig Arena y de la Fundación Trinidad Alfonso, en la que siguen como directores Víctor Sendra y Juan Miguel Gómez. Más información