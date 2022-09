Carlos Soler ya es pasado en el Valencia CF. El canterano abandonó el barco y puso rumbo al PSG para afrontar un nuevo reto. Del mismo modo que hicieron otras grandes figuras valencianistas años atrás, el centrocampista dejó la puerta abierta a un posible regreso.

A pesar de su marcha, Soler es valencianista de cuna y su sentimiento por el club que se lo ha dado todo es máximo. El valenciano saca pecho de su amor por el club y deja abierta la puerta a "completar el círculo" en un reencuentro: "Como aficionado, seguro y como jugador, obviamente que me encantaría en algún momento poder volver. València es mi casa y no le voy a decir que no, obviamente", afirmó.

Tras 18 años defendiendo la camiseta del Valencia CF en todas las categorías posibles, Carlos ha vivido experiencias de todo tipo en el equipo: "Tengo magníficos recuerdos, tengo todo allí y para mí el Valencia lo ha sido todo siempre. Y yo voy a ser siempre un valencianista más y un valenciano más allá donde esté".

Por último, Soler aseguró que volverá a Mestalla de uno forma o de otra: "Seguro que dentro de unos años, si no es en el campo, me tendrán en la grada animando como uno más".