El Villarreal encaraba en agosto una difícil temporada plagada de partidos: Liga, Champions y Copa, casi dos partidos por semana. Una papeleta complicada, pero con una plantilla amplia para hacer frente. La lesión de Parejo trastocaba los planes en sala de máquinas en pretemporada, y los resultados en liga no eran favorables. El equipo enlazó hasta cuatro empates en las cuatro primeras jornadas.

Un problema que con el paso de las semanas se hacía más grande, sumando el empate europeo en La Cerámica frente a la Atalanta. El pasado miércoles, el equipo dejaba atrás la empatitis con un contundente cuatro a uno frente al Elche. Manu Trigueros aportó, no solo en el juego, sino también en forma de goles, y ya son tres en los últimos cuatro compromisos.

El '14' ha dado un paso al frente. Con la ausencia de Parejo cogió el timón del submarino y cumplió con creces. Ahora, con la vuelta del de Coslada, el mediocentro a vuelto a la posición de interior, en la que puede manejarse con algo más de libertad. Su aportación en el ataque esta campaña ha ido a más, pisa más área, y los datos hablan por si solos: promedia 1,5 disparos a portería por partido en esta temporada 20/21.

Aunque la aportación goleadora en los últimos compromisos de Manu Trigueros no es suficiente para cubrir las exigencias de Unai Emery. El equipo a nivel goleador no está ofreciendo el mismo portento de la pasada temporada, empezando por Gerard Moreno, que tras cuatro partidos (tres ligueros y uno de Champions) no ha conseguido ver puerta. Tampoco el nuevo fichaje Boulaye Dia, con cero tantos en su casillero con seis partidos disputados, aunque Danjuma si que ha aterrizado con buen pie, que ha conseguido un total de tres goles en cinco partidos, tres de ellos partiendo desde la banca.