No terminaba de coger la forma ni entrar en la dinámica del equipo. Los rumores y opciones de salida del club del pasado verano tampoco ayudaron. Unai Emery, entrenador del Villarreal CF, diseñó junto a su cuerpo técnico un plan específico para él, con el objetivo de ir introduciéndolo poco a poco. El pasado domingo, Paco Alcácer disputó sus primeros minutos de la temporada en Palma, entrando en la segunda parte en el empate sin goles ante el Mallorca (0-0). Tres días después, el pasado miércoles, el ariete de Torrent fue el protagonista de la goleada ante el Elche (4-1)... y eso que no marcó. Paquito dio tres de las cuatro asistencias de gol. El valenciano ha sido recuperado para la causa. Su situación no ha sido sencilla. Las opciones de trueque con Guedes y su regreso al Valencia fueron una constante en verano. Pero Alcácer sigue vistiendo de amarillo y Emery tenía muy claro que debía recuperar la mejor versión del torrentí. Y el futbolista le dio la razón a su técnico.

El Alcácer que se midió al conjunto ilicitano fue otro. Más dinámico, participativo y metido en el papel. Un ariete con movilidad que no solo merodea dentro del área. Paquito contribuyó en las asistencias a Yeremi Pino y Trigueros en los dos primeros tantos, y abrió en profundidad para que Danjuma se quedara solo y fusilara al meta ilicitano Kiko Casilla. Una versión de asistente atípica, ya que el valenciano es un artillero, un cazagoles, un depredador del área.

Satisfecho

Un Alcácer que volvió a sonreír y que se congratuló por haber roto la racha de 13 partidos consecutivos sin ganar y de cuatro empates en Liga más el de la Supercopa de Europa y el de la Champions League. Incluso se alegró por el aluvión de goles pese a no haber logrado él ninguno. «Está muy bien tener la posesión, el dominio, pero el fútbol son goles no la posesión. Ante el Elche hicimos cuatro y un partido muy completo. Se puede estar acertado o no de cara a gol, lo importante es tener las ocasiones y que juegue bien», señala el ‘9’ del Villarreal.

Alcácer se mostró satisfecho por haber podido cerrar una racha de seis empates seguidos. «La verdad es que en todos los partidos salimos a ganar, ha habido dos o tres que nos han empatado al final pero ante el Elche el equipo estuvo muy bien, trabajador y contundente», argumenta el ‘9’, quien se marchó «contento de poder ayudar al equipo, con trabajo, con goles o en este caso con asistencias».