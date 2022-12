El argentino empezó en el banquillo. Descansando tras haber estado presente en el Mundial a pesar de no haber tenido excesivo protagonismo. Con 2-3 entrenamientos con el grupo, como reconoció tras el duelo, el futbolista no estaba al cien por cien pero su presencia acabó siendo determinante. Entró por Kiko Femenía, lesionado, y fue protagonista en defensa y en ataque. Primero con una amarilla muy clara tras golpear a Hugo Duro y minutos después con el tanto, que dejaba los tres puntos en casa.

El lateral derecho se ha convertido desde la temporada pasada en fundamental para el equipo amarillo. No como central ni como pivote, donde a su llegada tuvo muchos problemas, sino en el lateral derecho. Y ahí lo cierto es que no solo cumple con crecer sino que equilibra muy bien las necesidades de un equipo que con el potencial ofensivo que tiene debía crecer de atrás hacia adelante. Curiosamente, eso sí, contra el Valencia sufrió más de lo previsto atrás, pero en una jugada a balón parado llegó el regalo de Navidad por parte del Valencia al argentino. Diakhaby falló y Mamardashvili no salió fuerte mientras Foyth saltaba más que nadie para poner el 2-1. Los tres puntos se quedaron en casa y el toma cinco de ventaja en la clasificación por encima de los de Gattuso.