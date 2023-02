El león de la cantera del Villarreal CF está empezando a afilar las garras y rugir en el primer equipo amarillo. Y es que Jorge Pascual lleva entrenando toda la semana a las órdenes de Quique Setién y existe la posibilidad de que vaya convocado para el partido contra el Getafe del próximo lunes en el Estadio de La Cerámica, aunque no está confirmado. El delantero del Villarreal 'C', nacido en el año 2003, ha jugado 13 partidos este curso en Tercera RFEF donde ha anotado 2 goles. No está siendo la mejor temporada del almeriense, pero forma parte del proceso de aprendizaje.

Jorge suma su tercer año en el segundo filial y muy probablemente será su último antes de dar el salto al filial amarillo. Y su mejora y progreso se han visto potenciados en estas tres últimas temporadas en el fútbol semiprofesional. El 31 de octubre de 2020, debutó con 17 años en el Villarreal 'C' y ha habido muy pocos tramos donde se haya estancado a lo largo de estos años. Un 'póker' contra el Vilamarxant destaparon al gran diamante que tiene la cantera del Villarreal en la posición de 9. Ahí todavía era juvenil de segundo año y ya había asomado la cabeza en la que por aquel entonces se denominaba Tercera División. Su reconocimiento llegó en el mes de diciembre cuando Quique Setién lo convocó para la gira de pretemporada en Turquía. Debutó en el partido amistoso frente al Fenerbahçe jugando la última media hora de encuentro. Un sueño realidad para 'el león' que jugó también contra el Galatasaray anotando un gol antes del descanso. Sin duda, fue uno de los jugadores más destacados del equipo amarillo en esa gira por el país turco. El club, al igual que con Carlos Romero, ha depositado mucha fe en el joven de melena rizada y lo lógico es que suba al Villarrea 'B' el curso que viene, aunque no sería descabellado pensar en que promocione directamente al primer equipo groguet. De hecho, ya ha habido conversaciones en el club sobre ese tema. Teniendo en cuenta que Álex Millán ya no es sub23 y Fer Niño ha perdido protagonismo en el primer equipo con el paso de los años, la apuesta por Jorge Pascual es la punta del iceberg. Álex Forés también podría entrar en escena, pero, en cuanto a proyección, Jorge es el elegido. Un delantero clásico, de toda la vida, pero con características acondicionadas al fútbol del presente. Que siga rugiendo.