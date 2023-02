Dani Parejo se ha convertido en un jugador clave para Quique Setién. No es ninguna sorpresa, ya que el madrileño se caracteriza por perderse muy pocos partidos a lo largo de la temporada y ser muy importante para cualquier entrenador que ha tenido la suerte de tenerlo en sus filas. De hecho, esta misma temporada ha jugado ya 33 partidos con el 'Submarino', de los cuales ha completado 20, lo que conforma un total de 2.336 minutos.

Por otro lado, es cierto que Parejo tan solo se ha perdido 41 minutos de Liga, lo que indica que, el de Coslada ha dejado de formar parte de los planes de sus técnicos, Setién y Emery, en partidos ante rivales de una entidad, a priori, menor, como en las primeras rondas de Copa del Rey o la Conference League.

El centrocampista madrileño acostumbra a acumular muchos minutos en sus piernas durante la temporada, sin embargo no deja de sorprender que, a sus 33 años, este ritmo no tan solo no baje, sino que se incremente. Queda claro pues, que el ex del Valencia es imprescindible para el entrenador cántabro, ya que es un jugador que se acopla perfectamente al juego de toque que propone Setién.

Menos goleador

En cuanto a números, lejos quedan sus grandes temporadas goleadoras como valencianista, donde acostumbraba a llegar a la decena de goles, principalmente por ser el primero en la lista para lanzar los penaltis. En este Villarreal la competencia es mayor a la hora de disparar las penas máximas, donde Gerard Moreno es el principal lanzador. Hasta el momento, la temporada del madrileño se está saldando con un gol y cuatro asistencias. No obstante, este aspecto no preocupa lo más mínimo en los 'groguets', ya que el rol de Parejo está claramente dirigido a la construcción del juego y la dirección del equipo desde dentro del campo.

En el 'top'

En cuanto a sus números en LaLiga, el de Coslada se mantiene en el 'top-5' de jugadores de campo (sin contar porteros) con más minutos acumulados. Además, Dani es el futbolista de LaLiga que más pases acertados lleva en lo que va del campeonato, con un total de 1.343 pases. Así pues, las estadísticas muestran que Dani Parejo sigue rindiendo al máximo nivel y siendo clave en los esquemas de su técnico y, cada año más, por lo que, parece, que los años no pasan para el centrocampista español.