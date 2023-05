El entrenador del Villarreal CF, Quique Setién, explicó este martes que el objetivo del equipo amarillo es mantener la buena racha por la que atraviesan hasta el final de LaLiga y ver qué sucede, es decir, ver si pueden clasificarse para la Liga de Campeones.

"Esta buena racha es la que nos ha permitido entrar en Europa matemáticamente y queremos seguir con ella. Todavía tenemos el reto de sumar todos los puntos posibles a la espera de lo que pueda hacer la Real Sociedad. Mientras matemáticamente no esté todo dicho debemos seguir peleando por ganar y sumar puntos", apuntó Setién en rueda de prensa.

El técnico cántabro analizó que el Cádiz es un equipo muy concienciado en las cosas que hace y seguro que les va a comprometer este miércoles. "Es verdad que nosotros estamos en un buen momento y creo que veremos un partido en el que tendremos el control, pero ello no significa que vayamos a marcar o ganar con facilidad", dijo.

"Ellos defienden bien y tienen buenos jugadores. Deberemos estar inspirados en los pequeños espacios en ataque y atentos a los posibles contraataques", agregó Setién, que, por otra parte, expresó que Étienne Capoue se encuentra en un proceso febril que no le ha permitido entrenar y esto afectará en el partido, donde puede hacer algunos cambios.

Además, Setién explicó que el estado anímico del equipo es muy positivo, y este aspecto es el que les está permitiendo ganar. "El gol que marcamos contra el Girona viene un poco por ahí también. El otro día, sin ser un partido brillante, nos dio para marcar en la última jugada. Debemos confiar en seguir con la racha hasta el último partido y encima hemos llegado al final del campeonato con casi toda la plantilla disponible", señaló.

"Siempre se trata de buscar causas para justificar una derrota. La realidad es que no hay una causa por la que uno gane o pierda un partido. Existen partidos, como el del Girona, que no hemos sido especialmente brillantes y ha habido otros partidos en los que hemos generado muchos remates como el día del Anderletch que no ganas", reflexionó.

Sobre su situación personal, el entrenador del Villarreal comentó que "las cosas en este deporte nunca son fáciles. Uno sí que tiene las ideas claras de lo que quiere, pero luego desarrollarlas es lo más complicado. Primero hay una etapa de adaptación y convencimiento que puede costar más o menos".

"Esto es un periodo que valoro también como una experiencia personal extraordinaria y, desde luego, estoy satisfecho con todo lo que nos ha ido pasando. Lo importante es mirar siempre hacia delante. Siempre dejo lo de atrás, haya ido bien o mal, y trato de mirar siempre al objetivo que quiero. Estoy tranquilo, satisfecho y alegre de saber que han ido bien las cosas porque sé que para el club es bueno que el equipo entre en Europa", dijo.

Setién también habló de su futuro, sobre el que dijo que "siempre pienso cuando llego a un sitio que me voy a quedar toda la vida porque me permite mirar más lejos. Siempre trato de ver las cosas con perspectiva. No hago caso de perder o ganar cuatro partidos seguidos. Hay que mirar hacia delante. Siempre tuve en mente al Villarreal que quería ver y convencer a jugadores que sabía hasta donde eran capaces de llegar".

"La afición estará contenta porque el equipo ha conseguido estar el año que viene en Europa y espero que tengan un reconocimiento con los jugadores y el equipo, algo que ya lleva pasando desde hace un tiempo", finalizó.