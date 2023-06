Aún con el estímulo de la segunda posición, el Atlético de Madrid y Diego Simeone asumen el reto de un triunfo indispensable contra el Villarreal, Quique Setién y dos formas de entender el fútbol en el estadio de la Cerámica, donde sólo ganó en una de sus últimas siete visitas, cuando fue campeón en 2020-21.

De entonces, del 28 de febrero de 2021, con aquel gesto de Joao Félix a Simeone cuando marcó el 0-2 definitivo, data su última victoria en ese terreno, donde debe ganar y esperar para ser segundo a que no lo haga el Real Madrid, un punto por delante, con la diferencia particular a su favor y enfrentado a la misma hora al Athletic Club en el Santiago Bernabéu.

El Atlético ha perdido la iniciativa por sus tres tropiezos en las últimas cuatro salidas. De la derrota por 1-0 en el Camp Nou contra el Barcelona al 3-3 en el RCDE Stadium frente al Espanyol, cuando vencía por 0-3, pasando por el 1-0 en Elche y por el 2-5 al Valladolid, el equipo rojiblanco ha bajado su magnífica productividad de toda la segunda vuelta o su recorrido imponente por sus últimos nueve compromisos en casa, todos con victoria.

Asegurada la Liga de Campeones, su meta ineludible; añadida la clasificación para la Supercopa de España de Arabia y reafirmada su condición de infalible en el podio (ocupa uno de los tres primeros lugares de la tabla por undécima campaña consecutiva, todas las que lo ha dirigido enteras Simeone), el técnico y 'su' Atlético quieren más. Es su 'ADN'. Sólo ha perdido dos de sus últimos 21 choques de Liga. Y sólo uno de los últimos nueve en concreto en sus enfrentamientos con el Villarreal, precisamente el último: 0-2 en agosto.

No hay ya nada en juego en la clasificación para el Villarreal, en el que continuará Quique Setién el próximo curso y que terminará quinto, en la Liga Europa, sea cual sea su marcador y el del resto de partidos. La derrota del pasado domingo contra el Rayo en Vallecas (2-1) rompió con una secuencia de seis encuentros consecutivos sin perder, con cinco triunfos en las últimas seis citas, que lo propusieron para la Champions, que ya es inviable.

Es la undécima confrontación Simeone-Quique Setién, tan alejados en su idea de fútbol. Desde siempre. Desde su primer duelo. No tanto ahora. Simeone ganó seis (sólo uno de los cuatro más cercanos en el tiempo), Setién venció dos (un 1-0 con el Betis en el penúltimo encuentro entre los dos) y ambos empataron en otros dos, entre ellos el último: 2-2.

El Villarreal llega este encuentro con problemas por lesiones y bajas, ya que a los ya habituales Raúl Albiol, Francis Coquelin y Jose Luis Morales, aunque este último ya se ha ejercitado con el grupo, se suman también esta jornada las ausencias del lesionado Juan Foyth y del sancionado Alfonso Pedraza.

Además, no han entrenado Ramón Terrats y Gerard Moreno, por lo que parece que ambos están también descartados para este encuentro.

En el Atlético, Simeone debe recomponer de nuevo su once. No están disponibles ni José María Giménez, por una artroscopia en la rodilla ya programada al pasado miércoles, ni Rodrigo de Paul, fuera por ciclo de cinco tarjetas amarillas. También tiene la duda de Yannick Carrasco, por una intervención en la nariz. No está descartado para el encuentro. Y la de Geoffrey Kondogbia, que no se entrenó este sábado por unas molestias en la rodilla.

Son dos nuevas bajas (cuatro si no entran Carrasco o Kondobgia en la convocatoria que se conocerá este domingo) respecto al 2-1 a la Real Sociedad, del que ya fueron ausencias -y lo siguen siendo- Jan Oblak, por octavo duelo; Reinildo Mandava, por decimocuarto, y Memphis Depay, por sexto o por undécimo en los últimos doce, con la única excepción del 2-5 frente al Valladolid, mientras Marcos Llorente apura su recuperación de una lesión muscular (encadena ocho duelos de baja). La duda es si entrará ya en esta convocatoria.

Ya dispone, en cambio, de Thomas Lemar, Stefan Savic y Álvaro Morata (los dos últimos ya fueron convocados ante la Real Sociedad, pero no disputaron ningún minuto), que pueden ir directos a la alineación. El centrocampista francés suplirá a De Paul en el medio, junto a Koke Resurrección y Saúl Ñíguez; el central montenegrino, a Giménez, en una defensa con Nahuel Molina, Axel Witsel, Mario Hermoso y Sergio Reguilón, en su último partido como rojiblanco, una vez que su cesión desde el Tottenham termina el próximo 30 de junio, o Carrasco; y entre el goleador español y Ángel Correa surgirá el compañero de Griezmann.

El portero será Ivo Grbic, como los últimos siete duelos. El Atlético ha recibido algún gol en nueve de sus últimos diez choques.

- Alineaciones probables:

Villarreal: Reina; Femenía, Mandi, Pau Torres, Alberto Moreno; Parejo, Lo Celso, Álex Baena; Samu Chukwueze, Nico Jackson y Yeremy Pino.

Atlético de Madrid: Grbic; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Reguilón o Carrasco; Saúl, Koke, Lemar; Griezmann, Correa o Morata.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

Estadio: La Cerámica.

Hora: 18.30.